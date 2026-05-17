صلاح عبدلله يدعم الزمالك: حزن البارحة اتولد كبير قوي وهيروح خالص ليلة الأربعاء

علق الفنان صلاح عبدلله علي خسارة الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة أمس ،عبر حسابة الشخصي بموقع فيسبوك.

و كتب صلاح عبدالله:حزن_البارحة إتولد كبير قوي وكل شوية يصغر وبإذن الله يروح خالص ليلة الأربعاء ولو مراحش هبطل ألعب كورة

وتلقى الزمالك صدمة قاسية بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في نهائي درامي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ليخسر الفريق الأبيض بطولة كانت الجماهير ترى أنها الأقرب لخزائن النادي هذا الموسم.

ورغم نجاح الزمالك في الفوز إيابًا بهدف دون رد معوضًا خسارة الذهاب بالنتيجة ذاتها في الجزائر فإن ركلات الترجيح ابتسمت للفريق الجزائري بنتيجة 8-7 لتتحول ليلة الحلم الأبيض إلى واحدة من أكثر الليالي صعوبة داخل القلعة البيضاء سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الجماهيري.