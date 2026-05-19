وزيرة الخارجية البريطانية: العالم لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك لإعادة فتح مضيق هرمز

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر من أن العالم لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك لإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل أزمة الأمن الغذائي التي تلوح في الأفق للدول التي تعاني في الأصل من أزمة حادة.

وقالت كوبر إن "العالم يتجه نحو أزمة غذاء عالمية دون وعي .. لا يمكننا المخاطرة بتعريض عشرات الملايين من الأشخاص للجوع لمجرد أن دولة واحدة استولت على ممر ملاحي دولي"، بحسب الخارجية البريطانية.

وأشارت إلى أن "استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز، في الوقت الذي يضيق فيه الوقت المخصص للزراعة، يُظهر مدى حاجتنا إلى ضغط دولي عاجل لإعادة فتح المضيق، وتسهيل حركة الأسمدة والوقود، وتخفيف أعباء تكاليف المعيشة .. لهذا السبب، سنواصل قيادة الدعوات لفتح المضيق فورا ودون قيود، وسنعمل على تطوير خطط إرسال بعثة متعددة الجنسيات إلى مضيق هرمز لدعم أي اتفاق".

وأكدت كوبر أن "هذه الأزمة تؤثر على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وعلى القطاعين العام والخاص .. وهي تُظهر حاجتنا إلى نهج جديد للشراكات العالمية، لدفع عجلة التنمية الدولية ومنع الأزمات من الأساس".

وأوضحت أن العالم تغير بوتيرة أسرع من قدرة النظام الدولي على استيعابها، مشيرة إلى أن مؤتمر "الشراكات الدولية" الذي تستضيفه لندن اليوم يعكس نهج بريطانيا الحديث في التنمية، من خلال العمل بروح الشراكة الجديدة وبناء تحالفات جديدة لتحقيق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش.

وقالت كوبر: "إن التزامنا بالتنمية الدولية يعكس قيمنا ومصالحنا الوطنية .. ففي عالم يزداد ترابطا، يؤثر عدم الاستقرار في الخارج علينا هنا في الداخل، بدءا من أسعار الطاقة وصولا إلى الأمن الغذائي. إن بناء القدرة على الصمود في الخارج يُعزز قوة المملكة المتحدة، وهذا هو محور مؤتمر هذا الأسبوع".