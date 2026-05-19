فتاة تونسية توثق كرم المصريين أثناء وجودها بشوارع القاهرة.. تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة تونسية حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل، حيث وثّقت فيه مواقف متميزة تعكس كرم الشعب المصري وأخلاقه العالية.



ولاقى الفيديو ترحيباً حاراً من الجمهور المصري الذي بادلها الحب والترحيب بها وبأهل تونس في بلدهم الثاني.



واوضحت الفتاة في حديثها على "عزة نفس وكرم" الباعة والسائقين البسطاء في شوارع القاهرة؛ حيث ذكرت أنهم بمجرد معرفة أنها زائرة وتونسية، يرفض الكثير منهم أخذ الحساب، ويصرّون على ضيافتها.

و أكدت الفتاة ان حبها لمصر بأنه أصبح يسري في دمها، حتى إنها أصبحت تستخدم المصطلحات المصرية العفوية دون وعي، وتعلقت بأكلات ومنتجات مصرية لم تكن تفضلها في بلدها مثل المانجو المصرى.

وأشادت بشكل خاص برجال المطار والأمن في مصر، واصفةً إياهم بـ "الشهامة والترحاب"، مؤكدة أن شعور الأمان والترحاب يبدأ منذ لحظة وصول.

وشارك في التعليقات مواطنون عرب من دول مختلفة مثل ليبيا والأردن، مؤكدين على طيبة وكرم الشعب المصري مع كل الزائرين.