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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برونو فرنانديز: البرتغال تملك كل المقومات لحصد كأس العالم 2026

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
محمد سمير

أكد برونو فرنانديز، نجم خط وسط منتخب البرتغال، أن منتخب بلاده يمتلك الإمكانيات والجودة الكافية للمنافسة بقوة على لقب كأس العالم 2026، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب البرتغالي على تقديم بطولة استثنائية خلال النسخة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخب البرتغال لافتتاح مشواره في المونديال بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، في لقاء يسعى خلاله رفاق برونو فرنانديز لتحقيق انطلاقة قوية تعزز من طموحاتهم في البطولة العالمية.

ثقة كبيرة داخل معسكر البرتغال

ويعيش المنتخب البرتغالي أجواءً إيجابية قبل ضربة البداية، خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال الفترة الأخيرة، والتي كان أبرزها التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2025 على حساب المنتخب الإسباني، وهو الإنجاز الذي منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل خوض منافسات كأس العالم.

وقال برونو فرنانديز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البرتغالية: “نشعر بحالة جيدة للغاية، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا. الثقة موجودة داخل المجموعة، ونعلم جيدًا قيمة اللاعبين الذين يمثلون البرتغال في الوقت الحالي”.

وأضاف: “لدينا مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين، ونؤمن بقدرتنا على الذهاب بعيدًا في البطولة وتقديم كأس عالم كبيرة تليق بطموحات الجماهير البرتغالية”.

ويضم المنتخب البرتغالي مجموعة من أبرز نجوم الكرة الأوروبية والعالمية، الأمر الذي جعله ضمن قائمة المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب كأس العالم 2026.

ويعوّل المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها برونو فرنانديز في قيادة خط الوسط، إلى جانب قدراته الفنية في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف، ليكون أحد أهم الأسلحة البرتغالية خلال البطولة.

كما يطمح المنتخب البرتغالي لاستثمار حالة الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية الأخيرة من أجل تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في التتويج بأول لقب لكأس العالم في تاريخ البرتغال، بعدما اقترب الفريق من المجد العالمي في نسخ سابقة دون أن يتمكن من الوصول إلى منصة التتويج.

مواجهة مرتقبة أمام الكونغو الديمقراطية

وتتجه الأنظار إلى المباراة المرتقبة التي تجمع البرتغال والكونغو الديمقراطية في افتتاح مشوار المنتخبين بالمجموعة، حيث يسعى المنتخب الأوروبي لتأكيد ترشيحاته وتحقيق الفوز الأول، بينما يطمح منتخب الكونغو الديمقراطية لتحقيق مفاجأة مبكرة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وتدرك البرتغال أن البداية القوية ستكون مفتاحًا مهمًا في رحلة البحث عن المجد العالمي، وهو ما يفسر حالة التركيز الكبيرة داخل المعسكر البرتغالي قبل ضربة البداية في مونديال 2026.

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