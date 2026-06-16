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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: موهبة الأهلي عمر كمال على أعتاب تجربة احترافية في البرتغال

عمر كمال
عمر كمال
باسنتي ناجي

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تلقي النادي الأهلي خطابًا رسميًا من نادي فاماليكاو البرتغالي لطلب خضوع لاعب الوسط عمر كمال، مواليد 2008، لفترة معايشة تستمر لمدة أسبوعين.

عمركمال

وأشار فرج عامر إلى أن فاماليكاو يُعد من الأندية البرتغالية الصغيرة، مؤكدًا أن اللاعب الشاب بات على أعتاب خوض تجربة أوروبية قد تمهد له فرصة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات موقف الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله، لاعبي النادي الأهلي المعارين إلى سيراميكا كليوباترا، بعد اقتراب نهاية فترة الإعارة الحالية.

وقال شوبير، في تصريحاته الإذاعية، إن سيراميكا كليوباترا قرر توجيه الشكر لعمر كمال عبد الواحد عقب انتهاء إعارته، موضحًا أن اللاعب تعرض لسوء حظ كبير بسبب الإصابات المتكررة التي أثرت على مشاركاته مع الفريق خلال الموسم.

وأضاف أن عمر كمال من اللاعبين المميزين الذين سبق لهم التواجد بشكل أساسي مع منتخب مصر، إلا أن ظروف كرة القدم لم تخدمه مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المدير الفني علي ماهر كان يرغب في استمرار اللاعب، لكن الإصابات قللت من فرص بقائه.

وعن محمد عبد الله، أوضح شوبير أن اللاعب سيغيب عن المباراة المقبلة بسبب الإيقاف، قبل أن يعود إلى صفوف الأهلي عقب نهاية الإعارة، مؤكدًا أن تجربته مع سيراميكا كانت مفيدة وساعدته على اكتساب الخبرات والحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

وأشار شوبير إلى أن إدارة الأهلي ستحسم موقف محمد عبد الله خلال الفترة المقبلة، سواء باستمراره داخل الفريق أو خروجه على سبيل الإعارة مجددًا، لافتًا إلى أن صغر سن اللاعب وعدم شغله مكان لاعب أجنبي يمنح النادي مرونة كبيرة في اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله.

عمر كمال الاهلي فرج عامر

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