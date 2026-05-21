الصحة: مصر نجحت في خفض وفيات الأمهات بنسبة 79%
ضبط عاطل متهم بممارسة البلطجة وترويع المواطنين بالإسكندرية
الخارجية الألمانية تدعو إلى عودة الملاحة إلى مضيق هرمز فورا بدون قيود
وزير الخارجية الأمريكي : مؤشرات جيدة بشأن إيران .. وترامب يفضل الاتفاق
وزير المالية اللبناني: خسائرنا بسبب الحرب تصل إلى 20 مليار دولار
وزير الاستثمار: توطين صناعة المواد الفعالة الدوائية يدعم الأمن الصحي ويخفض الواردات
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاستثمار ملفات الترويج التجاري وتوسيع الشراكات الدولية
الحرس الثوري الإيراني: عبور 31 سفينة وناقلة نفط مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا
«منهم إيدى كوهين وعمرو واكد».. النيابة تصدر قرار بحجب حسابات 12 شخصا على السوشيال ميديا داخل مصر
أحمد حسن: اجتماع عاجل في الزمالك لحسم أزمة إيقاف القيد
تحرك برلماني عاجل لمواجهة خطر الكلاب الضالة وحماية المواطنين
مدبولي يستقل الأتوبيس الكهربائي من أمام مقر مجلس الوزراء للقيام بجولة تفقدية بمشروعات العاصمة الجديدة
بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. 767 مليون جنيه هدية وهذه مواعيد الصرف

في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، أعلن وزير العمل، حسن رداد، اليوم الخميس، عن بدء صرف منحتين "دورية واستثنائية" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة، بإجمالي مبالغ يصل إلى 767 مليوناً و613 ألف جنيه.

و​تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة وآمنة لهذه الشريحة الهامة التي تمثل ركيزة أساسية في قوة العمل والإنتاج وصمام أمان للاقتصاد القومي.

​تفاصيل الدعم ومواعيد الصرف

و​وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن وزارة العمل، يتوزع الدعم المالي الجديد على النحو التالي:

إجمالي المستفيدين: 255 ألفاً و871 عاملاً في 27 محافظة.

قيمة الدعم: 3000 جنيه لكل عامل (مجموع المنحتين معاً).

موعد الصرف: يبدأ الصرف اليوم الخميس 21 مايو 2026، اعتباراً من الساعة 12 ظهراً، ويستمر لمدة شهر كامل.

آلية الصرف: يتم الصرف عبر منافذ الهيئة القومية للبريد بموجب بطاقة الرقم القومي.

​وأوضحت وزارة العمل أن الصرف متاح للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسمياً بقاعدة بيانات الوزارة عبر الشركات والمقاولين.

​ماذا تشمل المنح الجديدة؟

 ​أوضح الوزير حسن رداد أن المبالغ المرصودة تم تمويلها مناصفة من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة (بواقع 383 مليوناً و806 آلاف و500 جنيه لكل منحة)، وتشمل:

المنحة الدورية: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

المنحة الاستثنائية: وجه بها الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال الماضية كجزء من حزمة حماية اجتماعية أوسع، تتضمن صرف 3 منح استثنائية متتالية، إلى جانب استخراج شهادات مجانية لقياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة لتسهيل دمج العمالة في سوق العمل الرسمي.

و​تؤكد وزارة العمل من خلال هذه المبادرة المستمرة على التزام الدولة بدعم مواطنيها في المواسم والأعياد، ومواصلة تنفيذ خطط الرعاية الشاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العمالة غير المنتظمة وأسرهم.

بيان وزارة العمل

وأضاف الوزير أن إجمالي قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بكل منحة من المنحتين" الدورية والاستثنائية"،بلغ 383 مليونًا و806 آلاف و500 جنيه،يتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة.

وأكد أن صرف المنحتين معًا يعكس حرص الدولة على تقديم دعم مباشر وحقيقي للمواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وأضاف وزير العمل أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة وآمنة للعمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة مهمة من قوة العمل والإنتاج داخل المجتمع…

