بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. 767 مليون جنيه هدية وهذه مواعيد الصرف

في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، أعلن وزير العمل، حسن رداد، اليوم الخميس، عن بدء صرف منحتين "دورية واستثنائية" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة، بإجمالي مبالغ يصل إلى 767 مليوناً و613 ألف جنيه.

و​تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة وآمنة لهذه الشريحة الهامة التي تمثل ركيزة أساسية في قوة العمل والإنتاج وصمام أمان للاقتصاد القومي.

​تفاصيل الدعم ومواعيد الصرف

و​وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن وزارة العمل، يتوزع الدعم المالي الجديد على النحو التالي:

​إجمالي المستفيدين: 255 ألفاً و871 عاملاً في 27 محافظة.

​قيمة الدعم: 3000 جنيه لكل عامل (مجموع المنحتين معاً).

​موعد الصرف: يبدأ الصرف اليوم الخميس 21 مايو 2026، اعتباراً من الساعة 12 ظهراً، ويستمر لمدة شهر كامل.

​آلية الصرف: يتم الصرف عبر منافذ الهيئة القومية للبريد بموجب بطاقة الرقم القومي.

​وأوضحت وزارة العمل أن الصرف متاح للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسمياً بقاعدة بيانات الوزارة عبر الشركات والمقاولين.

​ماذا تشمل المنح الجديدة؟

​أوضح الوزير حسن رداد أن المبالغ المرصودة تم تمويلها مناصفة من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة (بواقع 383 مليوناً و806 آلاف و500 جنيه لكل منحة)، وتشمل:

​المنحة الدورية: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

​المنحة الاستثنائية: وجه بها الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال الماضية كجزء من حزمة حماية اجتماعية أوسع، تتضمن صرف 3 منح استثنائية متتالية، إلى جانب استخراج شهادات مجانية لقياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة لتسهيل دمج العمالة في سوق العمل الرسمي.

و​تؤكد وزارة العمل من خلال هذه المبادرة المستمرة على التزام الدولة بدعم مواطنيها في المواسم والأعياد، ومواصلة تنفيذ خطط الرعاية الشاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العمالة غير المنتظمة وأسرهم.

