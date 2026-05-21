قرار عاجل من الحكومة بشأن العمل عن بُعد.. ماذا يحدث خلال شهر يونيو؟

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بنظام "الأونلاين" والعمل عن بُعد لكافة العاملين في المنشآت والجهات الحكومية المحددة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر يونيو لعام 2026.

و​يأتي هذا القرار تمديدًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والذي بدأ تطبيقه في وقت سابق لتنظيم آليات العمل المرن وضبط الاستهلاك العام للموارد في المقار الحكومية.

​تفاصيل القرار والجهات المشمولة

​ووفقًا للمؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، فإن القرار يسري على الموظفين في الوزارات، الهيئات الحكومية، والمصالح التابعة لها، باستثناء الوظائف والخدمات الحيوية التي تتطلب حضورًا ميدانيًا للمواطنين (مثل قطاعات الصحة، الإسعاف، الطوارئ، وبعض الخدمات الأمنية والشرطية).

​مستهدفات القرار:

​تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والطاقة خلال أشهر الصيف.

​تقليل الكثافات المرورية في العاصمة والمحافظات مطلع كل أسبوع.

​دعم التحول الرقمي والاعتماد على المنصات الإلكترونية لإنجاز المعاملات الحكومية.

و​أشارت مصادر حكومية إلى أن استمرار العمل بهذا القرار جاء بناءً على تقارير إيجابية رفعتها الجهات المعنية، أكدت نجاح تجربة "العمل عن بُعد" في تحقيق وفورات ملحوظة في استهلاك الطاقة، دون الإخلال بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مع اكتمال رقمنة غالبية الخدمات الحكومية عبر بوابة مصر الرقمية.

​من جانبه، أشاد خبراء الإدارة والتنمية المستدامة بالقرار، مؤكدين أن تنظيم العمل المرن يمثل اتجاهًا عالميًا يعزز من إنتاجية الموظف، ويقلل من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل، فضلًا عن كونه أداة ذكية لإدارة الأزمات الموسمية مثل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

استقبال عيد الأضحى المبارك

وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من جانب مختلف الأجهزة والجهات الخدمية على مستوى المحافظات، وتفعيل غرف العمليات على مدار الـ 24 ساعة، ورفع جاهزية المرافق الحيوية، للتعامل مع أي طارئ.

هذا إلى جانب الاستمرار في اتاحة وتوفير مختلف السلع والمنتجات بالأسعار والكميات المناسبة، تلبية لمختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين، فضلا عن استعداد وتهيئة مختلف الشواطئ والمتنزهات والمناطق الترفيهية لاستقبال المواطنين احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أبزر الأنشطة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى شهد هذا الأسبوع العديد منها على المستويين المحلي والدولي، لافتا في هذا السياق إلى افتتاح الرئيس لمشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

مشروع الدلتا الجديدة

وأكد أن هذا المشروع التنموي الضخم، تم انجازه في وقت قياسي، وساهم في تنفيذه مختلف وزارات وجهات الدولة المعنية، وصولا لهدف إقامة مشروع تنموي متكامل يسهم في إعادة رسم الخريطة الزراعية في مصر، ودعم الأمن الغذائي.

وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع العملاق المتكامل نفتخر به جميعاً كمصريين، منوها إلى حجم ما شهده مشروع الدلتا الجديدة من أعمال تتعلق بالبنية التحتية، وغير ذلك، وما تم ضخه من استثمارات ضخمة، وأن ذلك إنما يعكس اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والأمن الغذائي، والتنمية المتكاملة.