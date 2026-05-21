انقطاع وضعف المياه عن 6 أكتوبر الليلة.. تعرف على المناطق المتأثرة

​أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن قطع وضعف مياه الشرب عن عدد من المناطق السكنية والخدمية بالمدينة، وذلك بدءًا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الخميس 21 مايو، وحتى الساعة 6 من صباح غدا الجمعة 22 مايو، ولمدة 18 ساعة.

​وأوضح الجهاز أن هذا الإجراء يأتي نظراً للبدء في أعمال الربط والانتهاء من تنفيذ الخطوط الرئيسية للمياه المغذية للمدينة، وذلك تماشياً مع المخطط الاستراتيجي لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات المياه.

​خريطة المناطق المتأثرة بالانقطاع والضعف

و​حدّدت شركة المياه وجهاز المدينة المناطق التي ستشهد انقطاعاً تاماً للمياه، وهي:

  • ​مول مصر
  • ​كمبوند برنس أكتوبر
  • ​منطقة دريم
  • ​منطقة جزويت
  • ​كمبوند يوتوبيا
  • ​كمبوند الخمائل

​بينما ستشهد باقي مناطق التوسعات الشرقية بالمدينة ضعفاً عاماً في ضغوط المياه خلال نفس الفترة.

​أرقام الطوارئ وتنبيهات هامة للمواطنين

و​أهاب جهاز مدينة 6 أكتوبر بأصحاب المخابز، والمستشفيات، والمنشآت الحيوية، والمواطنين القاطنين في المناطق المذكورة، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وتخزين ما يكفي لسد العجز خلال فترة الانقطاع المعلنة.

​كما أشار الجهاز إلى تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة عبر الرقم التالي: ​الخط الساخن: 15100

​وأكدت الجهات التنفيذية بالمدينة أن العمل سيجري على قدم وساق لإنهاء أعمال الصيانة والربط في الأوقات المحددة، وضمان عودة تدفق المياه بانتظام وضغوط مناسبة فور الانتهاء مباشرة.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى تشكيل غرف طوارئ بجميع الشركات التابعة تعمل على مدار الساعة، مع جاهزية فرق التشغيل والصيانة ومعدات الكسح والشفط للتعامل الفوري مع أي طفوحات أو انسدادات قد تحدث نتيجة السلوكيات الخاطئة أثناء ذبح الأضاحي.

وشدد رئيس الشركة القابضة على انتظام العمل بنظام الورديات بجميع المواقع والمحطات، وتكثيف تواجد الكيميائيين بالمعامل لمتابعة جودة المياه ورفع العينات بشكل دوري، لضمان تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين، موضحًا أن شكاوى وبلاغات المواطنين يتم استقبالها على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن 125، وخط 175 للصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.

