الداخلية تكشف تفاصيل تغيب طالبة عقب خروجها من مسكنها بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة القائم على النشر بشأن تغيب إحدى الطالبات عقب خروجها من مسكنها بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة العياط بالجيزة من (موظف - مقيم بدائرة المركز) بتغيب ابنته (طالبة "سن 17") عقب انتهاء الامتحان المقرر عليها.

وبتاريخ 17 مايو المنقضى حضر المُبلغ لديوان المركز وبصحبته ابنته المتغيبة وقرر بعودتها للمنزل ، وتبين أنها قامت بترك مسكن أهليتها لسوء معاملتهم لها لضعف مستواها الدراسى، وأنها كانت متواجدة لدى إحدى صديقاتها بالجيزة، وعدم تعرضها لمكروه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخذ التعهد اللازم على أهليتها بحسن رعايتها.