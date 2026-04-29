مصنع لتدوير المخلفات.. تخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية بكفر الشيخ

ترأس المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات التنفيذية والخدمية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات بمختلف المراكز والمدن، إلى جانب استعراض آليات تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية في المدن والقرى، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش المجلس التنفيذي عددًا من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المرافق العامة والخدمات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودفع جهود التنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفرالشيخ على تخصيص مساحة 100م² لإقامة مقر للوحدة المحلية لقرية الحرية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين.

كما وافق المجلس التنفيذي على تعديل تخصيص مساحة 30,000م² لتصبح 42,040م² لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، لإقامة مصنع تدوير مخلفات القمامة، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية.

استعرض محافظ كفرالشيخ موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 بمراكز ومدن المحافظة، إلى جانب متابعة موقف ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، وجهود المراكز والمدن في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة لأهالينا.

أكد محافظ كفر الشيخ استمرار خطة إنشاء الأسواق الحضرية المطورة بمراكز ومدن المحافظة ونقل الباعة الجائلين إليها، بما يحقق الانضباط الحضاري ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز منظومة النظافة والمظهر الجمالي العام.

شدد محافظ كفرالشيخ على التصدي الحاسم لكافة صور التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تنفيذ الإزالات الفورية في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، إلى جانب سرعة الانتهاء من فحص وإنجاز طلبات التقنين والتصالح، وتذليل أي معوقات أمام المواطنين، في إطار تطبيق القانون وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وجه محافظ كفرالشيخ بتطوير ورفع كفاءة الحملات الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة، مع الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للمعدات وإعداد تقارير فنية دقيقة عن حالتها، إلى جانب مراجعة تراخيص المحال العامة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، والمشاركة الفعالة في مبادرة «جميلة يا بلدي» بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، مع استمرار حملات رفع الإشغالات من الشوارع والميادين.