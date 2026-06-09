"أبل" تكشف رسمياً عن طرازات "Apple TV" المتوافقة مع نظام "tvOS 20" الجديد

أعلنت شركة أبل الأمريكية رسمياً عن قائمة أجهزة التلفاز الذكية "Apple TV" المؤهلة لاستقبال نظام التشغيل الأحدث لعام 2026 "tvOS 20"، والذي جرى الكشف عن كامل تفاصيله العصبية خلال مؤتمر المطورين السنوي.

وحسم التقرير البرمجي الذي نشره موقع "MacRumors" التقني الشهير التكهنات الدائرة حول الأجهزة المستبعدة، مؤكداً أن أبل اتخذت خطوة تسويقية جريئة وقررت الإبقاء على دعم طرازات قديمة تعود إلى عام 2015، لتمنح مستخدميها فرصة ذهبية لتجربة الواجهة المطورة دون الحاجة لتغيير العتاد الحالي.

استمرار دعم طرازات "HD" القديمة لإنهاء مخاوف المستهلكين

تستهدف أبل من خلال الاستراتيجية البرمجية لنظام "tvOS 20" الحفاظ على القاعدة الجماهيرية العريضة لأجهزة التلفاز الذكية داخل المنازل.

وأوضحت القوائم الرسمية لعام 2026 أن التحديث الجديد سيتوفر بنسبة توافق تبلغ 100% لجهاز "Apple TV HD" (الجيل الرابع الصادر عام 2015)، مما يعني أن المعالج القديم لا يزال قادراً هندسياً وبرمجياً على إدارة الأكواد الأساسية للنظام، بالتوازي مع توفير بيئة تشغيلية مستقرة تحمي المكونات الداخلية من السخونة اللحظية.

قائمة أجهزة التلفاز المؤهلة رسمياً لاستقبال تحديث "tvOS 20"

تمنح المعمارية البرمجية الجديدة الدعم الكامل لـ 5 أجيال متعاقبة من أجهزة الـ "Set-top box" الفاخرة للعملاق الأمريكي؛ وحرص مصممو الأنظمة في كوبيرتينو على شمول حزمة التحديثات للطرازات التالية:

جهاز Apple TV HD (الجيل الرابع الصادر في عام 2015).

جهاز Apple TV 4K (الجيل الأول الصادر في عام 2017).

جهاز Apple TV 4K (الجيل الثاني الصادر في عام 2021).

جهاز Apple TV 4K (الجيل الثالث المزود بمنفذ رائد الصادر في عام 2022).

ميزات ذكية لتنقية الحوارات الصوتية وأتمتة الشاشات التفاعلية

تتكامل الطفرة البرمجية لنظام "tvOS 20" مع دمج حزمة محدثة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين التجربة البصرية والسمعية للمشاهدين.

ويقدم النظام ميزة مطورة لتنقية وعزل الأصوات البشرية (Enhance Dialogue) لتعمل بتوافق فائق مع سماعات التلفاز المدمجة أو سماعات "AirPods"، فضلاً عن خاصية الأتمتة الذكية لترجمات النصوص اللحظية، وإضافة واجهات تفاعلية جديدة تعرض صوراً سينمائية عالية الدقة ومستوحاة من كواليس أعمال منصة "Apple TV+".

انتعاشة تسويقية يترقبها ملايين المستخدمين في الأسواق المصرية

تفتح هذه القائمة الرسمية المريحة آفاقاً استهلاكية ممتازة تترقبها أسواق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر والعالم العربي لعام 2026.

ويرى مراجعو الهاردوير محلياً أن استمرار أبل في دعم جهاز "Apple TV HD" وطرازات "4K" القديمة يمثل انفراجة مالية قوية للمستهلك المصري، حيث يعفي الأسر من ضغوط الشراء أو الترقية الإجبارية للعتاد، ويمنح الأجهزة المستعملة المتواجدة بالأسواق قيمة تسويقية مستقرة وأطول عمراً.

يبرهن الإعلان الرسمي عن الأجهزة المتوافقة مع نظام "tvOS 20" على أن شركة أبل لعام 2026 تدرك جيداً أن استدامة دعم عتاد المنازل هو الرهان الأقوى لضمان نمو خدماتها الرقمية.

ومع بدء تدفق النسخ التجريبية الأولى للمطورين، يستعد قطاع الترفيه المنزلي لاستقبال معايير حوسبية فريدة تؤكد أن نضج الأنظمة البرمجية والابتكار المستدام هما الحصن الدفاعي الأول لتأمين صدارة الفضاء الرقمي العالمي.