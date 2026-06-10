أبل تكشف رسمياً عن نظام التشغيل "macOS 27 Golden Gate" لأجهزة الماك

أعلنت شركة أبل الأمريكية رسمياً عن إطلاق جيلها الجديد والمنتظر من نظام تشغيل أجهزة الحاسب الآلي تحت اسم "macOS 27 Golden Gate"؛ وأكد تقرير استقصائي نشره موقع "AppleInsider" التقني المتخصص غداة الكشف عن النظام الجديد بفعاليات مؤتمر المطورين السنوي لعام 2026، أن أبل ركزت في هذا الإصدار على ترقية وتحسين تجربة المستخدم البصرية، بجانب دمج عميق وموسع لقدرات المساعد الصوتي المطور كلياً "Siri AI" ليعمل مباشرة عبر شريط البحث الشهير "Spotlight".

دمج المساعد الذكي "Siri AI" داخل مصفوفة بحث "Spotlight"

تستهدف الترقيات البرمجية لنظام "macOS 27" نقل أجهزة الماك إلى عصر الوكلاء الأذكياء والتحاور الطبيعي بمرونة كاملة؛ وتمنح هندسة النظام الجديد لعام 2026 المساعد الصوتي "Siri AI" وعياً كاملاً بما يدور على شاشة المستخدم (On-screen awareness)، مع توفير إمكانية طباعة الأسئلة والاستفسارات مباشرة داخل شريط البحث "Spotlight"، ليتولى نظام سيري قراءة المعطيات من ملفات المستخدم ورسائله الشخصية بخصوصية وأمان رقمي يبلغ 100%، أو جلب معلومات لحظية من الويب للرد على الأسئلة التتبعية المعقدة.

تعديلات جذرية على لغة التصميم الزجاجي "Liquid Glass"

تمنح أبل مستخدمي الماك مرونة بصرية فائقة عبر الاستجابة للانتقادات التي طالت لغة التصميم المحدثة العام الماضي والمعروفة باسم "المظهر الزجاجي" (Liquid Glass)؛ وحرص مبرمجو كوبيرتينو على إضافة شريط منزلق (Slider) جديد كلياً داخل الإعدادات يتيح للمستخدم تخصيص وتعديل درجات شفافية النوافذ والقوائم المنسدلة من الشفافية الكاملة إلى التعتيم التام، بالإضافة إلى إعادة صياغة أبعاد حواف النوافذ لتصبح أكثر تناسقاً وتوحيداً، وتطوير شكل الأيقونات لرفع مستويات المقروئية والوضوح الرقمي.

تحسينات ذكية بمتصفح "Safari" وتنظيم باقات التبويب آلياً

تتكامل مميزات الذكاء الاصطناعي لحزمة "Apple Intelligence" السحابية والمحلية لتوفير أدوات إنتاجية مذهلة داخل تطبيق التصفح الرسمي "Safari"؛ وحرص مهندسو أبل على تزويد المتصفح بقدرات أتمتة فائقة تقوم بفرز وتجميع تبويبات المواقع ذات الصلة تلقائياً في مجموعات منظمة (Tab Groups)، بالإضافة إلى خاصية التنبيه الاستباقي التي تقوم بإرسال إشعارات لحظية للمستخدم فور قيام المواقع المفضلة التي حددها مسبقاً بنشر أي تحديثات أو ملفات برمجية جديدة.

صدمة إنهاء الدعم لأجهزة Intel وتأثيراتها على سوق المستعمل بمصر

تفتح الشروط العتادية الصارمة لنظام "macOS Golden Gate" نقاشاً تسويقياً واقتصادياً واسع النطاق يترقبه مالكو الحواسب المحمولة والمكتبية في مصر لعام 2026؛ وفجرت أبل صدمة مدوية بإعلان إسدال الستار رسمياً وبشكل كامل على دعم الحواسب المزودة بمعالجات "Intel" القديمة، وحصر النظام الجديد بالكامل على الأجهزة المدعومة بشرائح "Apple Silicon" (بدءاً من معالج M1 فما فوق)، مما يهدد بهبوط القيمة السوقية لأجهزة إنتل بأسواق المستعمل المحلية، ويدفع المطورين والشباب المستقلين بمصر للإسراع بترقية عتادهم البرمجي.

يبرهن الكشف الرسمي عن نظام "macOS 27 Golden Gate" على أن استراتيجية أبل لعام 2026 ترتكز بالكامل على صقل وتحسين الأداء واستقرار البنية التحتية لحواسب الماك دون مبالغات تصنيعية؛ ومع بدء المطورين في تنزيل واختبار الإصدار الأول، يستعد مجتمع التقنية العالمي لاستقبال بيئة استخدام متميزة تثبت من خلالها أبل أن نضج الأنظمة البرمجية المستدام والتكامل الإجباري مع خلايا المعالجة العصبية هما خط الدفاع الأول لصيانة زعامة الحوسبة الشخصية عالمياً.