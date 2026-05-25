مكنتش أقصد.. القبض على سائق تروسيكل تسبب في وفاة صغيرة بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد مركبة تروسيكل بالاصطدام بطفلة محُدثاً إصابتها التى أودت بحياتها بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 إبريل الماضى تبلغ مركز شرطة قلين من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان طفلة 7 سنوات وبسؤال والدتها قررت قيام قائد مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بالإصطدام بنجلتها وسقوطها ببيارة ماكينة رى، مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.

وتم ضبط المشكو فى حقه (سائق – مقيم بدائرة المركز ) والمركبة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد.

وتم التحفظ على مركبة التروسيكل.. واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.