نائب رئيس حزب المؤتمر: تنسيقية شباب الأحزاب قصة نجاح في استثمار الشباب

هنأ اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ثمانية أعوام على تأسيسها، مشيدا بالدور الذي قامت به منذ انطلاقها في دعم الحياة السياسية وإعداد كوادر شبابية مؤهلة للمشاركة في مواقع المسؤولية المختلفة.

وأكد فرحات أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نجحت في تقديم تجربة متميزة عززت من حضور الشباب في المشهد العام، وأسهمت في خلق جيل جديد يمتلك الوعي السياسي والخبرة العملية، من خلال برامج التأهيل والتدريب والحوار التي أتاحت للشباب فرصا حقيقية للتعبير عن آرائهم والمشاركة في مناقشة القضايا الوطنية.

وأوضح أن التنسيقية استطاعت أن تكون جسرا مهما بين الشباب ومؤسسات الدولة، وأن تترجم توجه الدولة نحو تمكين الشباب إلى واقع ملموس، حيث شهدت السنوات الماضية تصاعدا ملحوظا في مشاركة الشباب داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأحزاب السياسية، وهو ما يعكس نجاح جهود بناء القدرات وإعداد القيادات.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن من أبرز ما يميز تجربة التنسيقية قدرتها على جمع شباب ينتمون إلى خلفيات وتوجهات سياسية متنوعة داخل إطار وطني واحد، الأمر الذي أسهم في ترسيخ ثقافة الحوار والتوافق حول القضايا التي تمس مصالح الوطن، وعزز من مفهوم المشاركة السياسية القائمة على التعاون والعمل المشترك.

وأشار فرحات إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما غير مسبوق بالشباب خلال السنوات الأخيرة، وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إحدى الثمار المهمة لهذا التوجه، حيث لعبت دورا فاعلا في اكتشاف العناصر المتميزة وصقل مهاراتها وإعدادها للمساهمة في عملية التنمية وصنع السياسات العامة.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر علي أن ما حققته التنسيقية خلال ثمانية أعوام يمثل رصيدا مهما للحياة السياسية المصرية، متمنيا لها المزيد من النجاح والتطور، واستمرار دورها في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والمساهمة في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.