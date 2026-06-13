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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الغد: التنسيقية لعبت دورًا بارزًا في تأهيل وإعداد كوادر سياسية شابة

موسى مصطفى
موسى مصطفى
معتز الخصوصي

تقدم المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بخالص التهنئة إلى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور ثمانية أعوام على صدور بيان تأسيسها الأول والتدشين الرسمي لها في 12 يونيو 2018، مؤكدًا أن التنسيقية أصبحت واحدة من أهم التجارب الوطنية الناجحة في مجال تمكين الشباب وإعداد الكوادر السياسية القادرة على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن.

وأكد رئيس حزب الغد أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نجحت، منذ انطلاقها، في ترسيخ نموذج مؤسسي جاد ومشرف، استطاع أن يستقطب نخبة من الشباب الطموح الراغب في العمل العام وخدمة الدولة المصرية، وأن يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للمشاركة السياسية الفاعلة، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من القيادات الوطنية المؤهلة لتولي المسؤوليات في مختلف مواقع العمل التنفيذي والتشريعي.

وأشار موسى إلى أن التنسيقية لعبت دورًا بارزًا في تأهيل وإعداد كوادر سياسية شابة تمتلك الكفاءة والخبرة، وقدمت نماذج مشرفة داخل مجلسي النواب والشيوخ، حيث أثبت أعضاء التنسيقية من النواب قدرة كبيرة على ممارسة أدوارهم التشريعية والرقابية بكفاءة واقتدار، بما يعكس مستوى التأهيل السياسي والبرلماني الذي حصلوا عليه، فضلًا عن مساهمتهم الفاعلة في مناقشة القضايا الوطنية والتشريعات المهمة التي تمس حياة المواطنين.

وأضاف أن التنسيقية لم يقتصر دورها على دعم السلطة التشريعية فقط، بل أسهمت كذلك في رفد السلطة التنفيذية بعدد من الكفاءات الشابة المتميزة، التي أثبتت نجاحها في مواقع المسؤولية المختلفة، وفي مقدمتها مناصب نواب المحافظين والإدارة المحلية، بما يعكس قدرتها على إعداد قيادات تمتلك الرؤية والخبرة والقدرة على الإنجاز.

وشدد رئيس حزب الغد على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصبحت اليوم كيانًا وطنيًا راسخًا يفرض حضوره واحترامه على الساحة السياسية، وينظر إليه باعتباره منصة جامعة لشباب الأحزاب والمستقلين، ومدرسة وطنية متخصصة في إعداد الكوادر المؤهلة لخدمة الدولة المصرية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد المهندس موسى مصطفى موسى بالأداء المتميز لأعضاء التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنهم قدموا نموذجًا وطنيًا مشرفًا في العمل البرلماني، وعبروا بصدق عن تطلعات المواطنين واهتماماتهم، وطرحوا العديد من القضايا الملحة التي تمس الشارع المصري، كما مارسوا دورهم الرقابي بمسؤولية وكفاءة، واضعين مصالح الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتهم.

واختتم رئيس حزب الغد تصريحاته بالتأكيد على أن التجربة الناجحة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمثل إحدى الركائز المهمة في مشروع بناء الإنسان المصري وتمكين الشباب، متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق ومواصلة دورها الوطني في إعداد أجيال جديدة من القيادات السياسية القادرة على استكمال مسيرة التنمية والبناء.

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