مواعيد مباريات نصف نهائي أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة العالمية مواعيد مباريات نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد اكتمال الفرق المتأهلة لنصف نهائي البطولة.

وشهد الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا خروج قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة وسبورتنج لشبونة البرتغالي إضافة إلى ليفربول الأنجليزي.

وتأهل فريق آرسنال للدور نصف النهائي على حساب سبورتنج لشبونة الذي ودع البطولة في الدور ربع النهائي بنتيجة 1-0 من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

الأمر ذاته لفريق أتلتيكو مدريد الذي حجز بطاقة الصعود للدور نصف النهائي على حساب برشلونة بنتيجة 2-3 من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

وحجز بايرن ميونخ مقعده على حساب ريال مدريد بنتيجة 6-4 من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

إضافة إلى باريس سان جيرمان الذي تأهل على حساب ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تُقام مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يوم الثلاثاء 28 أبريل في الساعة العاشراة مساء على ملعب حديقة الأمراء.

بينما تُقام مباراة الإياب يوم 6 مايو في الساعة العاشرة على ملعب أليانز أرينا

تُقام مباراة الذهاب بين أتلتيكو مدريد وآرسنال يوم 29 أبريل في الساعة العاشرة على ملعب ميتروبوليتانو.

بينما تُقام مباراة الإياب يوم 5 مايو في الساعة العاشرة على ملعب الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

تُذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.