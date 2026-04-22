قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: استيلاء إيران على سفينتين لا يُعد خرقًا للهدنة مع واشنطن
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت
نواب لـ"صدى البلد": تشريعات ضد التزييف وزواج الأطفال.. والإنترنت تحت رقابة الدولة
جهود إنقاذ الملاحة في مضيق هرمز والوساطة بين واشنطن وطهران | تفاصيل
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
الاتحاد الأوروبي يقر قرضًا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا
ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم
تم تحريفها.. ثروت سويلم يوضح حقيقة تصريحاته بشأن عدم تأجيل مباريات الزمالك
واشنطن تعترض ناقلات نفط إيرانية وتوسع نطاق الضغوط البحرية على طهران
سقوط متسارع لإدارة ترامب.. 4 وزراء يغادرون مناصبهم في أقل من شهر
قبل تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل
ترامب: لا يوجد إطار زمني للحرب في إيران ولا داعي للعجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. الصراع يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي

حمزة شعيب

اشتعلت المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة، في ظل صراع قوي على القمة والمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، إلى جانب معركة الهروب من الهبوط في القاع.

وتلقى تشيلسي ضربة قوية في هذا السياق، بعدما خسر أمام مضيفه برايتون بثلاثية نظيفة على ملعب “فالمر”، ضمن منافسات الجولة الـ34، في نتيجة أثرت بشكل مباشر على موقع الفريقين في جدول الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع برايتون رصيده إلى 50 نقطة ليصعد إلى المركز السادس، متفوقًا على تشيلسي الذي تجمد رصيده عند 48 نقطة وتراجع إلى المركز السابع، ما يعقد من فرصه في حجز مقعد أوروبي خلال الموسم المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي عقب هذه الجولة كالتالي:

  1. أرسنال – 70 نقطة
  2. مانشستر سيتي – 67 نقطة (وله مباراة مؤجلة)
  3. مانشستر يونايتد – 58 نقطة
  4. أستون فيلا – 58 نقطة
  5. ليفربول – 55 نقطة
  6. برايتون – 50 نقطة
  7. تشيلسي – 48 نقطة
  8. برينتفورد – 48 نقطة
  9. بورنموث – 48 نقطة
  10. إيفرتون – 47 نقطة
  11. سندرلاند – 46 نقطة
  12. فولهام – 45 نقطة
  13. كريستال بالاس – 43 نقطة
  14. نيوكاسل يونايتد – 42 نقطة
  15. ليدز يونايتد – 39 نقطة
  16. نوتينجهام فورست – 36 نقطة
  17. وست هام – 33 نقطة
  18. توتنهام – 31 نقطة
  19. بيرنلي – 20 نقطة
  20. وولفرهامبتون – 17 نقطة

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الصراع المشتعل في مختلف مراكز الجدول، سواء على اللقب أو المراكز الأوروبية، وكذلك في منطقة الهبوط مع اقتراب نهاية الموسم.

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
السيارات الكهربائية
مرحاض داخل السيارة
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
