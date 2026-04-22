جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. الصراع يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي

اشتعلت المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة، في ظل صراع قوي على القمة والمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، إلى جانب معركة الهروب من الهبوط في القاع.

وتلقى تشيلسي ضربة قوية في هذا السياق، بعدما خسر أمام مضيفه برايتون بثلاثية نظيفة على ملعب “فالمر”، ضمن منافسات الجولة الـ34، في نتيجة أثرت بشكل مباشر على موقع الفريقين في جدول الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع برايتون رصيده إلى 50 نقطة ليصعد إلى المركز السادس، متفوقًا على تشيلسي الذي تجمد رصيده عند 48 نقطة وتراجع إلى المركز السابع، ما يعقد من فرصه في حجز مقعد أوروبي خلال الموسم المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي عقب هذه الجولة كالتالي:

أرسنال – 70 نقطة مانشستر سيتي – 67 نقطة (وله مباراة مؤجلة) مانشستر يونايتد – 58 نقطة أستون فيلا – 58 نقطة ليفربول – 55 نقطة برايتون – 50 نقطة تشيلسي – 48 نقطة برينتفورد – 48 نقطة بورنموث – 48 نقطة إيفرتون – 47 نقطة سندرلاند – 46 نقطة فولهام – 45 نقطة كريستال بالاس – 43 نقطة نيوكاسل يونايتد – 42 نقطة ليدز يونايتد – 39 نقطة نوتينجهام فورست – 36 نقطة وست هام – 33 نقطة توتنهام – 31 نقطة بيرنلي – 20 نقطة وولفرهامبتون – 17 نقطة

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الصراع المشتعل في مختلف مراكز الجدول، سواء على اللقب أو المراكز الأوروبية، وكذلك في منطقة الهبوط مع اقتراب نهاية الموسم.