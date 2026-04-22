مدافع مانشستر سيتي يرحل بنهاية الموسم الجاري.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن مغادرة جون ستونز، لاعب فريق مانشستر سيتي للنادي بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لموقع "ذا أتلتيك" البريطاني، فإن “جون ستونز” سيغادر مانشستر سيتي بانتهاء عقده هذا الصيف، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك الأسبوع المقبل.

وأضاف أن قلب الدفاع عانى من الإصابات خلال المواسم الماضية، ولم يشارك في أكثر من 30 مباراة إلا في موسم واحد فقط من المواسم الخمسة الماضية.

وأشار إلى أنه في موسم 2025-2026، شارك مدافع إيفرتون السابق أساسيًا في أربع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق بيب غوارديولا.

واختتم أنه من المتوقع أن تبدي العديد من الأندية الكبرى في أوروبا اهتمامًا بالتعاقد مع قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية.