إلهام أبو الفتح
المباريات المتبقية بالكامل.. من يحسم الطريق إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي؟

في سباق يزداد اشتعالاً مع اقتراب خط النهاية.. تدخل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرحلة الحسم حيث يتصارع أرسنال ومانشستر سيتي على اللقب في واحدة من أكثر النهايات ترقباً في السنوات الأخيرة مع أفضلية رقمية بسيطة للفريق اللندني يقابلها زخم وخبرة واضحة للفريق السماوي.

ما تبقى من مباريات الفريقين يرسم ملامح الطريق نحو اللقب حيث تبدو الجولات الأخيرة بمثابة نهائيات لا تقبل القسمة على اثنين.

مباريات مانشستر سيتي المتبقية

يخوض مانشستر سيتي سلسلة مواجهات متنوعة الصعوبة تبدأ باختبار خارج الديار أمام بيرنلي قبل أن يخوض مباراته المؤجلة أمام كريستال بالاس والتي قد تكون نقطة التحول في سباق الصدارة.

بعدها يخرج لمواجهة إيفرتون ثم يستضيف برينتفورد قبل أن يصطدم خارج أرضه بـبورنموث ويختتم موسمه بمواجهة قوية على ملعبه أمام أستون فيلا.

ورغم أن بعض هذه المواجهات تبدو نظرياً في متناول الفريق إلا أن ضغط المنافسة وخبرة الخصوم في المراحل الحاسمة قد تجعل كل مباراة اختباراً حقيقياً لقدرات فريق المدرب بيب جوارديولا.

مباريات أرسنال المتبقية

في المقابل لا تبدو مهمة أرسنال سهلة حيث ينتظره جدول صعب نسبياً يبدأ بمواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد على ملعبه ثم لقاء آخر في لندن أمام فولهام.

ويخرج بعدها لمواجهة ديربي لندني أمام وست هام يونايتد قبل أن يستضيف بيرنلي ويختتم موسمه خارج ملعبه أمام كريستال بالاس.

وتكمن صعوبة مباريات أرسنال في التوازن بين فرق تنافس على مراكز أوروبية وأخرى تقاتل للهروب من الهبوط ما يجعل هامش الخطأ شبه معدوم لفريق المدرب ميكيل أرتيتا.

قمة الاتحاد.. نقطة التحول

الانتصار الذي حققه مانشستر سيتي على أرسنال بنتيجة 2-1 في الجولة 33 أعاد رسم ملامح المنافسة بعدما قلص الفارق إلى 3 نقاط فقط وأعاد الثقة إلى الفريق السماوي في قدرته على الاحتفاظ باللقب.

المباراة التي حسمت بهدف إيرلينج هالاند بعد تبادل سريع للأهداف بين ريان شرقي وكاي هافرتز أكدت أن الصراع لن يحسم بسهولة وأن التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق.

اللقب في يد أرسنال

رغم الضغط لا يزال أرسنال متصدراً برصيد 70 نقطة ويملك أفضلية حاسمة وهى أن مصيره بين يديه فالفوز بجميع مبارياته المتبقية سيمنحه اللقب رسمياً دون النظر إلى نتائج مانشستر سيتي.

لكن أي تعثر حتى بالتعادل قد يعيد السيتي إلى الواجهة خاصة مع امتلاكه مباراة مؤجلة قد تقلب موازين الجدول.

ماذا لو تساوى الفريقان؟

السيناريو الأكثر إثارة يتمثل في تساوي الفريقين في عدد النقاط بنهاية الموسم وهو احتمال وارد في ظل تقارب المستوى.

وفي هذه الحالة يتم الاحتكام إلى لوائح البريميرليج بالترتيب التالي:

فارق الأهداف (أفضلية حالية لأرسنال)

عدد الأهداف المسجلة (أفضلية لمانشستر سيتي)

المواجهات المباشرة (تميل لصالح السيتي)

الأهداف خارج الأرض في المواجهات المباشرة (تعادل)

مباراة فاصلة على ملعب محايد

هذه المعايير تعني أن كل هدف في الجولات المقبلة قد يكون حاسماً في تحديد هوية البطل.

صراع الخبرة والطموح

المنافسة الحالية تعكس صراعاً كلاسيكياً بين فريق يملك خبرة التتويج المتكرر مثل مانشستر سيتي وآخر يسعى لاستعادة أمجاده مثل أرسنال الغائب عن اللقب منذ موسم 2003-2004.

السيتي يدخل الأمتار الأخيرة بثقة البطل المعتاد على الضغوط بينما يعتمد أرسنال على مشروع فني مستقر وتطور ملحوظ تحت قيادة أرتيتا.

الدوري الإنجليزي أرسنال مانشستر سيتي أرسنال ومانشستر سيتي مباريات مانشستر سيتي المتبقية بيرنلي إيفرتون

