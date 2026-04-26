دوري أبطال أوروبا.. طاقم تحكيم مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأحد، تعيين الحكم السويسري ساندرو شارير حكمًا لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ المقرر لها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "بارك دي برانس" لموسم 2025 – 2026.

يدير الحكم السويسري ساندرو شارير اللقاء، ويعاونه الحكمان أنخيل نيفادو وجوادالوبي بوراس أيوسو، وخيسوس جيل مانزانو حكمًا رابعًا، فيما يقود كارلوس ديل سيرو جراندي مهمة تقنية الفيديو، ويساعده جييرمو كوادرا فرنانديز.

ولم يتذوق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي طعم الهزيمة في المواجهتين التي أدارهما له الحكم شارير إذ فاز في لقاء وتعادل في الأخر، فيما أدار الحكم السويسري مواجهتين أيضًا لبايرن ميونخ فاز في لقاء وخسر الأخر.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذا اللقاء في الدور النهائي، مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.