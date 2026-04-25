أرسنال يستهدف استعادة الصدارة أمام نيوكاسل في صراع مشتعل على لقب البريميرليج

يستعد أرسنال لاستقبال نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة تحمل طابعًا حاسمًا ضمن صراع القمة.

ويدخل الفريق اللندني اللقاء وهو يسعى للعودة إلى صدارة الترتيب، في ظل اشتداد المنافسة مع مانشستر سيتي، الذي يواصل الضغط بقوة بعد نتائجه الأخيرة، ليبقى الصراع مفتوحًا حتى الجولات الأخيرة من الموسم.

ويعي لاعبو أرسنال أن أي تعثر جديد قد يكلفهم الكثير، خاصة مع تقارب النقاط، ما يجعل الفوز ضرورة لا بديل عنها، إلى جانب أهمية الحفاظ على فارق الأهداف في ظل المنافسة الشرسة على اللقب.

وتأتي المباراة في وقت يسعى فيه الفريق لاستعادة توازنه سريعًا، بعد سلسلة نتائج سلبية مؤخرًا، أثرت على موقعه في جدول الترتيب وأبعدته مؤقتًا عن القمة.

في المقابل، يدخل نيوكاسل المواجهة دون ضغوط كبيرة، لكنه يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تُحسن موقعه في الجدول، وتمنحه دفعة معنوية في ختام الموسم، مع آمال قائمة ولو بشكل محدود في الاقتراب من مراكز التأهل الأوروبي.

ويأمل أرسنال في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بالنقاط الثلاث، ومواصلة مطاردة اللقب الغائب منذ سنوات، في اختبار جديد لقدرة الفريق على الصمود في الأمتار الأخيرة من السباق.