قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية يفتح ندوة عن احتراف الشركات للتجارة الإلكترونية

الصادرات
ولاء عبد الكريم


نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان «من السوق المحلي إلى العالمية.. بوابتك لاحتراف التجارة الإلكترونية وتصدير الصناعات الغذائية»، وذلك في إطار جهوده لدعم الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية عبر المنصات الرقمية، مع التركيز على تطوير أدوات التسويق ورفع كفاءة الحضور الإلكتروني للمنتجات الغذائية.


وأكد المجلس أن منصات التجارة الإلكترونية أصبحت فرصة عملية للشركات للتوسع والانتشار، خاصة في ظل انخفاض تكلفة الوصول إلى العملاء مقارنة بالأساليب التقليدية، مشيرًا إلى أن السوق المحلي شهد مؤخرًا تنوعًا ملحوظًا في المنتجات واتجاهًا متزايدًا من الشركات لدراسة آليات الاستفادة من المنصات الرقمية في التصدير، بما يعكس تحولًا واضحًا نحو الاعتماد على التكنولوجيا في فتح أسواق جديدة.
 

وأوضح أن الندوة تستهدف تعريف الشركات بكيفية اختيار المنصات المناسبة لطبيعة منتجاتها، والاستفادة من أدوات التجارة الإلكترونية في زيادة الصادرات، مع تقديم خطوات عملية تساعد الشركات على التحرك بشكل منظم وفعال نحو الأسواق العالمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة دعاء فتحي، الخبير في ريادة الأعمال والتسويق الرقمي، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة تفرضها طبيعة الأسواق الحديثة، موضحة أن نجاح أي شركة في التجارة الإلكترونية يبدأ بفهم عميق للتسويق، وتحديد واضح للفئة المستهدفة، وبناء رسالة تسويقية قادرة على الوصول إلى العميل وإقناعه.


وأشارت إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي ساهمت في تسهيل إنتاج المحتوى التسويقي بمختلف أشكاله، من نصوص وصور وفيديوهات، مؤكدة أن الفيديو بات من أكثر الوسائل تأثيرًا بشرط أن يكون صادقًا واحترافيًا ويركز على إبراز المنتج بشكل واضح دون مبالغة.


وشددت على أن بناء العلامة التجارية لا يقتصر على عرض المنتج، بل يعتمد على ترسيخ اسم البراند في ذهن العميل، بما يدفع المستهلك لطلب المنتج باسمه، مؤكدة أن المصداقية تمثل العنصر الحاسم في بناء الثقة واستمرار العلاقة مع العملاء، وأن أي مبالغة أو وعود غير دقيقة قد تؤدي إلى فقدان هذه الثقة على المدى الطويل.


وأضافت أن الحملات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث تمثل أداة فعالة لزيادة الانتشار والمبيعات، بشرط اختيار القنوات المناسبة لطبيعة الجمهور المستهدف، موضحة أن الهدف من التواجد الرقمي قد يتراوح بين بناء السمعة وتعزيز الهوية أو تحقيق مبيعات مباشرة، وفقًا لمرحلة تطور الشركة.
وأوضحت أن الإعلان الناجح هو الذي يلبي احتياجًا حقيقيًا لدى العميل أو يقدم حلًا لمشكلة قائمة، مستعرضة نموذجًا لحملة تسويقية نجحت في مضاعفة المبيعات بفضل توظيف المحتوى المرئي وربطه بمناسبة موسمية، مع الالتزام بالمصداقية في تقديم الخدمة.


وأكدت أن التطور التكنولوجي جعل العالم أقرب إلى سوق واحدة، ما يتيح للشركات الوصول إلى عملاء في دول متعددة دون الحاجة إلى التواجد الفعلي، مع استمرار أهمية المعارض واللقاءات المباشرة في بناء الثقة، خاصة في تعاملات الشركات.


كما أشارت إلى تنوع نماذج التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، موضحة أن كل نموذج يتطلب استراتيجية تسويق وتسعير ومحتوى مختلفًا، لافتة إلى أهمية المنصات العالمية في دعم انتشار المنتجات وتقليل التكاليف التشغيلية.


واختتمت بالتأكيد على أن احتراف التجارة الإلكترونية يعتمد على منظومة متكاملة تبدأ بتحليل السوق وفهم العميل، مرورًا بإنتاج محتوى صادق واختيار القنوات المناسبة، وصولًا إلى إدارة علاقة مستدامة مع العميل، بما يسهم في زيادة مبيعات وصادرات الصناعات الغذائية المصرية.

الصادرات المصرية الصادرات الغذائية الصادرات الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

