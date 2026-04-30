خلافات على الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من آخرى لقيامها بدفع زوجها من أعلى سلم منزلهم وإحداث إصابته بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم صحة إدعاء الشاكية، وأن الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول : (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ، زوجها"مصاب بإشتباه كسر بالساق") ، وطرف ثان : (زوجة شقيق الثانى ، كريمتها) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ ، لخلافات بينهم حول الميراث تعدوا خلالها على بعضهم بالسب وحال قيام المصاب المذكور برشق منزل الطرف الثانى بالحجارة سقط أرضاً مما أدى إلى إصابته "وتم حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج" ، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





