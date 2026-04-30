بسبب ركنة سيارة.. عاطل يتعدى على سائق بسلاح أبيض في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته بحلوان بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول: (سائق "مصاب بإشتباه قطع بأوتار أحد أصابعه") تم حجزه بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج ، وطرف ثان: (عاطل "مصاب بجرح سطحى بالركبة") لخلافات بينهما حول وقوف الأول بسيارته أمام العقار محل سكن الثانى، تعديا خلالها على بعضهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزته (سلاح أبيض "المستخدم فى التعدى")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





