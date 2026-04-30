قبل بيعها بالسوق السوداء .. ضبط 2700 لتر مواد بترولية بأسوان والأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 2700 لتر مواد بترولية محملة على 3 سيارات تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظتى أسوان والأقصر.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسوان ، الأقصر" قيام (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى " أسوان ، الأقصر") بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم 3 سيارات (2 ربع نقل، نقل "إثنين منهم منتهية التراخيص") محمل عليهم (قرابة 2700 لتر مواد بترولية).. وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على المواد البترولية من عدة محطات بالمحافظتين

وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





