الرئيس الإيراني :أي محاولة لفرض قيود وحصار بحري على طهران محكوم عليه بالفشل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان أن أي محاولة لفرض قيود وحصار بحري على إيران تتعارض مع القوانين الدولية ومحكوم عليها بالفشل ، وأن المياه الإقليمية ليست مجالا لفرض إملاءات أحادية بل هي جزء من النظام الدولي وأمنها قائم على التعاون.



وقال الرئيس الإيراني في تصريحات له : العدو غير نهجه وانتقل إلى فرض الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على حكومتنا وشعبنا .والوجود الأجنبي يزيد التوتر ويزعزع استقرار المياه الإقليمية ولا يساعد في تعزيز الأمن الإقليمي.

وأضاف بزشيكان قائلا : تقع مسؤولية أي انعدام للأمن في الخليج الفارسي على عاتق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وأي محاولة لفرض حصار وقيود بحرية تتعارض مع القانون الدولي وتضر بمصالح دول المنطقة والسلام والاستقرار العالميين محكوم عليها بالفشل.



وزاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قائلا :الخليج الفارسي ليس ساحة لفرض إرادات أجنبية أحادية الجانب، ولا يمكن ضمان أمن هذه المنطقة الاستراتيجية إلا من خلال تعاون الدول الساحلية.



وختم الرئيس بزشكيان قائلا :يُعد هذا الممر المائي الاستراتيجي جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية للإيرانيين ورمزًا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.