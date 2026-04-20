الرئيس الإيراني : انعدام الثقة العميق تجاه سلوك الولايات المتحدة لا يزال قائما

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن انعدام الثقة العميق في إيران تجاه سلوك الولايات المتحدة لا يزال قائما، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويترقب العالم نتائج الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران وسط أجواء شديدة التعقيد في وقت تشهد فيه منطقة مضيق هرمز مناوشات عسكرية متصاعدة على خلفية استمرار إغلاق المضيق وفرض حصار بحري أمريكي على إيران.

مصادر دبلوماسية أفادت بأن الاتصالات بين الجانبين لم تتوقف رغم تعثر بعض الجولات السابقة، حيث تسعى واشنطن إلى انتزاع تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة، بينما تتمسك طهران برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري قبل الدخول في أي اتفاق جديد.

وفي الميدان، تصاعد التوتر بعد إعلان الولايات المتحدة اعتراض سفينة شحن إيرانية قرب مضيق هرمز، قالت واشنطن إنها حاولت كسر الحصار، فيما وصفت طهران الخطوة بأنها تصعيد خطير وانتهاك مباشر للتفاهمات القائمة.

ويزيد استمرار إغلاق المضيق من حدة الأزمة باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن اضطراب الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار الطاقة بالتزامن مع تراجع حركة الملاحة التجارية في المنطقة.

وفي خضم هذه التطورات، تقود باكستان وعدة أطراف إقليمية اتصالات مكثفة لمحاولة تقريب وجهات النظر والدفع نحو تفاهم مرحلي يبدأ بتهدئة بحرية وفتح الممرات الملاحية تمهيداً للعودة إلى طاولة التفاوض.

ويرى مراقبون أن فرص نجاح المفاوضات لا تزال قائمة، لكنها تبقى مرهونة بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة، خاصة مع تصاعد الرسائل العسكرية في مياه الخليج.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة، تبقى المنطقة بين مسارين: إما اختراق دبلوماسي يخفف حدة التوتر، أو مواجهة أوسع قد تمتد تداعياتها المؤلمة إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.