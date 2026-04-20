وزير التعليم يهنئ طلاب أولى ثانوي الحاصلين على “شهادة البرمجة” المعتمدة من اليابان

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلاً ، قالت خلاله أنه بكل الفخر والإعتزاز، يتقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة لطلابنا المبدعين في المرحلة الثانوية بمناسبة تسلمهم الشهادات المعتمدة من اليابان بعد نجاحهم في اختبار منصة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، معرباً عن خالص الأمنيات لهم بدوام التوفيق والسداد.

وخلال بيان وزارة التربية والتعليم ، توجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف برسالة للطلاب والطالبات، أكد خلالها على ضرورة مواصلة العمل الجاد والمثابرة والاستثمار في طاقاتهم الإبداعية، وبذل قصارى جهدهم في اكتساب علوم العصر؛ ليس فقط لتحقيق التميز الأكاديمي، بل لصياغة مستقبل واعد يليق بطموحاتهم ويضعهم في مصاف رواد التكنولوجيا عالميا.

و أكد الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الوزارة بدأت فى الصف الأول الثانوي هذا العام، تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي فى جميع المدارس لمنح الطلاب فرصة لتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعى .

وقال نائب وزير التربية والتعليم خلال كلمته في افتتاح المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026 : أن أكثر من 400 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي اجتازوا امتحان مادة البرمجة الذى عقد بالترم الأول

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه تم اتخاذ قرار بتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من العام الدراسى المقبل بمدارس التعليم الفني ، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع التابلت على الطلاب بالمدارس الفنية لدخول على المنصات التعليمية بشكل مجاني

وأشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى أن العام المقبل سوف يشهد نموذج تشغيل مختلف للمدارس الفنية، مؤكداً أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي سوف يقوم الطالب بدراستها طوال ال 3 سنوات بالدبلوم الفني.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم ، على أن قانون التعليم الذى تم تعديله سمح بالمرونة فى البرامج الدراسية ، بحيث يستطيع الطالب الدراسة لمدة عام واحد طالما أنه سوف يكتسب المهارات المطلوبة، كما أنه في مسارات البكالوريا المصرية يستطيع الطالب دراسة أكثر من مسار .