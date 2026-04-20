الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انقسام أمريكي حاد | وارن تفتح النار على ترامب .. وتطالب الكونجرس بالتحرك فورًا

إليزابيث وارن وترامب
إليزابيث وارن وترامب
طالبت السيناتور الأمريكية الديمقراطية إليزابيث وارن، بكبح جماح الرئيس دونالد ترامب، بإعلان تحالف مع الجمهوريين للوصول إلى هذا الهدف.

وقالت السيناتورة الديمقراطية "لا تنسوا أن ترامب هدد بالقضاء على حضارة كاملة في إيران".

وأضافت وارن، عبر حسابها بمنصة "إكس" أن الكونجرس يمتلك الأدوات اللازمة لكبح جماح هذا الرئيس، لكن لن يحدث شئ ما لم يتحلى الجمهوريين بالشجاعة ويتعانوا مع الديمقراطيين لمواجهته.

ويتعرض الرئيس ترامب، والحزب الجمهوري لضغوط خلال الأسابيع الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة كرد فعل مباشر للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي اندلعت نهاية فبراير الماضي.

ورفض الرئيس الأمريكي رأي وزير الطاقة بأن أسعار البنزين لن تنخفض حتى عام 2027، قائلاً إن الأمريكيين يمكنهم توقع انخفاض التكاليف فور انتهاء الحرب مع إيران.

يوم الأحد، صرّح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لشبكة CNN بأنه في حين أن سعر البنزين قد ينخفض ​​إلى أقل من 3 دولارات للجالون "قد يحدث في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن ذلك قد لا يحدث حتى العام المقبل".

وقال ترامب لمراسل صحيفة "ذا هيل": "أعتقد أنه مخطئ في ذلك. مخطئ تمامًا"، مضيفًا أنه من المتوقع انخفاض الأسعار "فور انتهاء هذه الحرب".

