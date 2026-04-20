قبل مفاوضات باكستان.. ماكرون: طهران وواشنطن مخطئتان بشأن مضيق هرمز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين إنه يعتقد أن المواقف الأمريكية والإيرانية بشأن حصار مضيق هرمز خطأ من الجانبين.

ودعا الرئيس الفرنسي، الولايات المتحدة وإيران إلى خفض التصعيد وسط تصاعد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن مضيق هرمز، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "موقفنا ثابت. نحتاج إلى تسوية الأمور عبر القنوات الدبلوماسية. يجب على الجميع التزام الهدوء".

وأضاف ماكرون أن فرنسا لم تتعرض للاستهداف بعد إطلاق نار صوب سفينة تابعة لشركة "سي.إم.إيه-سي.جي.إم".