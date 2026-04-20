لقاء فلسطيني سعودي يشيد بمواقف المملكة الداعمة للأشقاء ومساندة قضيتهم

استقبل السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في مقر المندوبية بالقاهرة، اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، نظيره السفير عبد العزيز المطر، المندوب الدائم للوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الجامعة العربية.

بحث الجانبان سبل تعزيز العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، بما يسهم في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز من حضورها ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني على كافة المستويات.

ونقل السفير العكلوك لنظيره السعودي تقدير القيادة الفلسطينية للدور الأساسي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية دعماً للقضية الفلسطينية على كل المستويات، بما في ذلك قيادة المملكة لمؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك وحقق نتائج مهمة تجب متابعتها على المستوى العربي، ودور المملكة في تأسيس وقيادة التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين الذي يعقد اليوم اجتماعاً له في بروكسل.

ومن جانبه أكد السفير عبد العزيز المطر خلال اللقاء على الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفها الدائم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات العمل العربي والإسلامي.