أوضاع الأسرى داخل وخارج سجون الاحتلال تتصدر لقاء فلسطيني - فلسطيني بالقاهرة

استقبل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، وكادر المندوبية الدائمة، وفداً من الأسرى المحررين المبعدين إلى جمهورية مصر العربية.

وتناول اللقاء قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها سياسات التعذيب الوحشي والإهمال الطبي الممنهج والتجويع ومنع الزيارات والحرمان من الحقوق والحاجات الإنسانية؛ السياسات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى، بالإضافة إلى ما يعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تحديداً، الذي أقره كنيست الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، والذي يكرس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كما تم خلال اللقاء بحث أوضاع الأسرى الفلسطينيين المحررين المُبعدين، ودور المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في تسليط الضوء على قضية الأسرى من مختلف الجوانب.