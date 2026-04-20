ترامب: النتائج في إيران ستكون مذهلة إذا كان قادة إيران الجدد يتحلون بالذكاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "النتائج في إيران ستكون مذهلة إذا كان قادة إيران الجدد - حينما يتغير النظام- يتحلون بالذكاء، ويمكن لإيران أن تحظى بمستقبل عظيم ومزدهر... مثل النتائج التي تحققت في فنزويلا، والتي لا يحب الإعلام التحدث عنها" .

ولفت ترامب إلى أن إسرائيل لم تكن هي من أقنعته بخيار الحرب أو التصعيد مع إيران، بل إن قناعته الشخصية الراسخة بأن إيران يجب ألا تملك سلاحاً نووياً أبداً، وهو ماتعزز بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

ووصف ترامب- في منشور عبر حسابه على منصته الخاصة "تروث سوشيال" تقارير المحللين واستطلاعات الرأي بـأنها "كاذبة"، وشبه "تزوير استطلاعات الرأي بما جرى من تزوير لانتخابات 2020 للرئاسة الأمريكية".