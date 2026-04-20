الكشف عن المدير الفني الجديد لـ بورنموث الإنجليزي

أعلن نادي بورنموث، أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين، تعيين ماركو روزه، مدربًا رئيسيًا للفريق اعتبارًا من الموسم المقبل بعقد يمتد لثلاث سنوات، وذلك في ظل رحيل مدربهم الحالي أندوني إيراولا عن النادي في الصيف.

وقال بورنموث في بيان له: "(المدرب البالغ عمره) 49 عاما يصل إلى الساحل الجنوبي حاملا معه ثروة من الخبرة على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية، ويظل تركيز النادي الحالي منصبا على إنهاء الموسم الحالي بأقوى صورة ممكنة".

على الرغم من عدم امتلاكه خبرة سابقة في التدريب في إنجلترا، كما كان الحال مع إيراولا، إلا أن خبرة روز الواسعة في المنافسات القارية كانت سببًا رئيسيًا لاختياره.

كان أسلوب اللعب المشابه لأسلوب بورنموث الحالي عاملًا حاسمًا آخر، إلى جانب دوره في تطوير لاعبين مثل إيرلينج هالاند وجود بيلينجهام ودومينيك سوبوسلاي، وهو عامل مهم بالنسبة لروز، البالغ من العمر 49 عامًا.

سيتولى روز المهمة خلفاً لإيراولا بعقد يمتد لثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يضم الجهاز الفني الجديد، بمجرد تشكيله، أعضاءً من فريقه السابق وبعض المواهب التي تم تطويرها داخليًا.

يحتل بورنموث حاليًا المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، متساويًا في النقاط (48) مع تشيلسي صاحب المركز السادس وبرينتفورد صاحب المركز السابع.

في الموسم الماضي، قاد إيراولا بورنموث لتحقيق أعلى رصيد نقاط له في الدوري (56) واحتلال المركز التاسع، وهو أفضل مركز له في الدوري.

يخوض فريق إيراولا مباراته القادمة على أرضه أمام ليدز يونايتد يوم الأربعاء.