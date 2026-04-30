خالد الغندور يدافع عن حسن شحاتة : راعوا السن والمرض

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة إلى كابتن حسن شحاتة ردًا على الانتقادات التي طالته عقب تصريحاته الأخيرة بشأن لاعب نادي الزمالك، خوان بيزيرا.



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"كابتن حسن شحاتة يا معلم خلي الشبكة تتكلم و من هنا ربنا يخلبك لمصر و يحفظك و يشفيك بإذن الله انت ياما فرحتنا في احلي ايام حياتنا الكروية من ٢٠٠٦ لغاية ٢٠١٠ و انا ضد اي تطاول و قلة ادب لمجرد انه اتكلم عن بيزيرا و على فكرة راعوا السن و المرض و الكابتن قال لاعب كويس و كفاية بقي شياطين السوشيال ميديا استقيموا يرحمكم الله ".



تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.