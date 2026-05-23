بورسعيد تواصل العمل بلا توقف أيام العطلات.. وحملات مكثفة لرفع الاشغالات

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، جهودها المكثفة خلال العطلة الأسبوعية، حيث تنوعت الأعمال بين شن حملات صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات والتعديات، ورفع كفاءة النظافة وتجميل الميادين والشواطئ، فضلاً عن التواجد الميداني بين المواطنين لحل مشكلاتهم على أرض الواقع.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، باستمرار العمل الميداني على مدار الساعة وفي أيام العطلات الرسمية، لفرض الانضباط بالشارع، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والارتقاء بمستوى النظافة العامة والمظهر الحضاري بكافة الأحياء لتوفير بيئة آمنة وخدمات متميزة

مدينة بورفؤاد - استمرار رفع الإشغالات وبدء تجميل ميدان "الرسوة":



قادت الأستاذة سمر الموافي، رئيسة المدينة، حملات مستمرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين وتعديات الأرصفة الجانبية لاستعادة الانضباط وتيسير الحركة المرورية دون الإضرار بالمصلحة العامة، مؤكدة أن هذه التحركات تهدف لتحسين الطابع الجمالي للمدينة.

وتفقدت رئيسة المدينة أعمال دهان وترميم الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطى بميدان الرسوة، مشددة على تكثيف حملات النظافة، وتقسيم العمل لورديات، وتقديم كامل الدعم لعمال النظافة للحفاظ على المظهر الجمالي والمشرف للمدينة.

حي الشرق - حملة مكبرة لضمان خلو ميدان "الشهداء" من التعديات:



بناءً على توجيهات الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس الحي، قامت الأجهزة التنفيذية بحملة ميدانية مكثفة بميدان الشهداء (المسلة) للتأكد من خلوه التام من أي إشغالات، حيث عكست الجولة التزاماً واضحاً بالتعليمات، بما يحافظ على هذه الساحة التاريخية والحيوية كواجهة مشرفة للمدينة.

حي العرب - حملات صباحية مكثفة لفتح الشوارع والممرات الحيوية:



بإشراف مباشر من المهندسة شيماء جودة، رئيسة الحي، شنت الأجهزة التنفيذية حملات صباحية مفاجئة لفتح البواكي وإزالة الحواجز بشوارع (الثلاثيني، النصر، 23، وتقاطع محمد علي) ومحيط المسجد العباسي والداون تاون، لتسهيل حركة المصلين وزوار المدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تعدٍ جديد على الرصيف أو نهر الطريق.

حي المناخ - تفاعل ميداني مع المواطنين واستجابة فورية لشكاوى البيئة:



أجرت المحاسبة شيماء العزبي، رئيسة الحي، جولات ميدانية واسعة خلال عطلة الجمعة للقاء المواطنين وجهاً لوجه والاستماع لشكاواهم وتوجيه الإدارات لحلها فوراً، تفعيلاً لمنظومة الشكاوى المتعددة بالحي.

واستجابة لشكاوى الأهالي، تابعت رئيسة الحي أعمال إزالة الحشائش الغريبة والمتخللات الزراعية العشوائية بجوار مناور العمارات بمنطقة "السادس من أكتوبر" للقضاء على الحشرات وتأهيل المكان طبقاً للمعايير البيئية والصحية.

حي الزهور - متابعة دورية لرفع كفاءة النظافة بشارع "سعد زغلول":



تابع المحاسب أحمد زغلف، رئيس الحي، أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات التي تنفذها شركة "نهضة مصر" بشارع سعد زغلول ومحيط العمارات السكنية، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية وسرعة الاستجابة الفورية لأي شكاوى واردة من المواطنين للحفاظ على المظهر الحضاري.

حي الضواحي - "لا راحات ولا عطلات".. إزالة تعديات منطقة "السيدة خديجة":



قاد الأستاذ فوزي الوالي، رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات بمنطقة السيدة خديجة، والتي أسفرت عن إزالة "عشة" لتربية الدواجن، وأثاث منزلي قديم، وتجمعات تشوه المظهر الحضاري من نهر الطريق، مؤكداً فرض الانضباط وتوقيع غرامات رادعة بيئية وإشغال طريق على المخالفين.

حي غرب - رفع كفاءة وتجهيز شاطئ بورسعيد الغربي لاستقبال المصطافين:



تابع باسم عمر، رئيس الحي، أعمال النظافة وتسوية الرمال بشاطئ غرب بورسعيد ومحيط الكافيتريات، ورفع الرتش والأصداف البحرية استعداداً للموسم الصيفي، لضمان ظهور الشاطئ الذي يتميز بالهدوء في أبهى صورة أمام أبناء المدينة وزوارها من المحافظات المجاورة.







واكدت محافظة بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية تعمل كخلية نحل متكاملة دون توقف حتى في أيام العطلات الأسبوعية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة الباسلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.