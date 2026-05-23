محافظات

بورسعيد.. جولات ليلية بالمستشفيات وضربات استباقية لضبط الأسواق قبل العيد

بورسعيد تنتفض استعدادا لعيد الأضحى المبارك
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد نشاطاً موسعاً لمختلف مديريات الخدمات والجهات المعنية، حيث تنوعت الجهود بين المتابعة الصحية الليلية، إحكام الرقابة على الأسواق وتطهيرها من الأغذية الفاسدة، متابعة الرقعة الزراعية، الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز دور الرائدات الاجتماعيات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل الميداني والرقابي لمديريات الخدمات والجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة، التموين، التعليم، التضامن، والزراعة، بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك

 جولات ليلية مفاجئة 
 

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، جولة مرورية في منتصف الليل بمجمع الشفاء الطبي خلال عطلة الجمعة، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية.

 تفقد قسم وصيدلية الطوارئ لمتابعة توافر الأدوية والبروتوكولات العلاجية للتعامل السريع مع الحالات الحرجة، وحرص على الاستماع لآراء المنتفعين، مشدداً على الانضباط الإداري وتواجد الفرق الطبية على رأس العمل لتقديم رعاية صحية متميزة.

 حملات رقابية موسعة لإحكام السيطرة 
 

شنت الهيئة بقيادة الدكتورة نشوى الريس، بالتنسيق مع التموين وحماية المستهلك والأحياء، حملات تفتيشية موسعة استهدفت 45 منشأة غذائية بنطاق مدينة بورفؤاد وأحياء (الزهور، الضواحي، الشرق، والعرب).

 أسفرت الحملة عن إعدام 35 كجم من الأغذية المخزنة في ظروف غير صحية وتفتقر للاشتراطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتنبيه بالالتزام بالمعايير لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلكين.

 ضربات استباقية وتطهير الأسواق 

 واصلت المديرية سلسلة ضرباتها الاستباقية قبل عيد الأضحى، حيث شنت الأجهزة الرقابية حملة مكبرة بنطاق حي الضواحي، بالاشتراك مع الطب البيطري.

 أسفرت الحملة عن ضبط 210 كجم من اللحوم والمصنعات (كبدة، دهن بلدي، سجق) مجهولة المصدر، ويشتبه في التلاعب ببيانات صلاحيتها، وتم التحفظ على المضبوطات، مع مناشدة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم شراء منتجات مجهولة المصدر.

 حملات إرشادية لتوعية المواطنين 

 في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، نفذت طبيبات الإرشاد بالمديرية جولات ميدانية وتوعوية بمحلات بيع اللحوم، لتقديم الإرشادات الصحية السليمة للمواطنين وأصحاب المحال حول كيفية اختيار الأضحية السليمة.

 تكثيف المرور الميداني لمتابعة زراعات الأرز


بتكليف من الدكتور حسني عطية، مدير المديرية، قامت إدارة الضواحي الزراعية بجولة ميدانية لمتابعة حالة زراعات محصول الأرز بزمام جمعية بحر البقر الزراعية، للوقوف على جودة المحصول وتقديم الدعم والإرشاد للمزارعين.

  ورش عمل لتعزيز قدرات الرائدات الاجتماعيات
 

تحت إشراف  السيد علي مسلم، مدير المديرية، انطلقت فعاليات الورشة التدريبية للرائدات الاجتماعيات، لتطوير مهاراتهن في التوعية المجتمعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، ورسائل برنامج "مودة"، ومحاور التمكين الاقتصادي، بما يعزز دورهن في خدمة المجتمع المحلي.

 توجيهات حاسمة لضمان جودة العملية التعليمية
 

عقد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعاً موسعاً بمديري مدارس المرحلة الابتدائية، مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق اللوائح لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وجه وكيل تعليم بورسعيد بعدم تصعيد أي طالب للصف الأعلى دون إلمامه التام بمهارات القراءة والكتابة، مع الالتزام بنسبة حضور 60% كحد أدنى، وتنفيذ برامج علاجية صيفية للطلاب المتعثرين.

 

واكد محافظة بورسعيد أن كافة مديريات الخدمات والجهات المعنية تعمل على قدم وساق بتنسيق متكامل ومتابعة ميدانية دقيقة، لضمان استمرار تقديم خدمات تليق بالمواطنين، وإحكام الرقابة، وتوفير بيئة آمنة وصحية في كافة ربوع المحافظة.

