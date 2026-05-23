قبل ترويجها بأسواق ومطاعم بورسعيد إحباط كارثة صحية ومصادرة 2 طن توابل وبقوليات مليئة بـ "السوس"

شهدت محافظة بورسعيد حملة رقابية مكبرة وموسعة قادتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، أسفرت عن توجيه ضربة موجعة لأحد أكبر مخازن السلع الغذائية الفاسدة، وذلك في إطار الجهود الميدانية المستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المستهلكين.

بورسعيد تضرب بيد من حديد لحماية صحة المواطنين.. سقوط أخطر مخزن للسموم الغذائية والبهارات الفاسدة

أسفرت الحملة عن ضبط نحو 2 طن من التوابل والبهارات والبقوليات داخل أحد المخازن، حيث تبين بالتحري والفحص الدقيق أنها مجهولة المصدر، ومتلاعب في تواريخ صلاحيتها.

كشفت أعمال الفحص الفني أن الكميات المضبوطة مصابة بالسوس والحشرات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن وجود عمليات خلط وتعبئة للمنتجات في ظروف غير صحية، مما يمثل خطراً جسيماً على صحة المواطنين، خاصة مع استخدام تلك التوابل في إعداد الأغذية اليومية بالمحال والمطاعم.

و تم التحفظ الفوري على كامل الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.