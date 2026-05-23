رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع أهالي نزلة السمان لمناقشة مخططات تطوير المنطقة

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من أهالي نزلة السمان بمنطقة الاهرامات بالجيزة خلال تفقده المنطقة لمناقشة مخططات تطوير المنطقة.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منطقة الاهرامات ومنطقة نزلة السمان للموقف علي نسب تنفيذ التطوير في المنطقة.

ورافقه وزير السياحة والآثار شريف فتحي ومحافظ الجيزة وعدد من المسئولين.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محور عمرو بن العاص الذي يربط بين الدائري الشمالي والجنوبي بطول ٤.٨٥٠ بتكلفة ٤.٥ مليار جنيه .

ورافقه وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي ومحافظ الجيزة وعدد من القيادات.

واستمع مدبولي لشرح حول المحور وربطه بين الدائري شمالا وجنوبا والذي يهدف لتقليل الكثافات المرورية في المنطقة .