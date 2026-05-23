التفاصيل الكاملة لمصرع طفل 11 عامًا فى بورسعيد.. وفريق بحث لكشف كواليس الحادث

لقي طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مصرعه بمحافظة بورسعيد، وسط شبهة جنائية، عقب وصوله إلى مستشفى الزهور مصابًا بكدمات وسحبات بأجزاء متفرقة من الجسد، وتوفي نتيجة الإصابات التي تعرض لها بعدما تسببت في توقف عضلة القلب.

واستقبل مستشفى الزهور الطفل أشرف محمد السيد حموده، 11 سنة، مقيم بمنطقة القابوطي الجديد، جثة هامدة، وتم إيداعه بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، عقب توقيع الكشف الطبي وبيان الإصابات الظاهرة بالجسد.

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحادث، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء ضياء زامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، لكشف ملابسات الواقعة.

ويكثف فريق البحث جهوده للوقوف على حقيقة الحادث، وسرعة التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، مع ضبط المتهم حال ثبوت وجود شبهة جنائية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.