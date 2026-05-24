الاتحاد الدولي للسلاح: تنظيم مصر لكأس العالم للسيف يعكس خبرتها في تنظيم البطولات

أشاد بينيديك شوبراني، مراقب الاتحاد الدولي للسلاح، بالمستوى التنظيمي لبطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة حاليًا في القاهرة، خلال الفترة ما بين 22 وحتى 24 مايو الجاري بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أن البطولة خرجت بصورة مميزة تعكس خبرات مصر الكبيرة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وقال بينيديك إن البطولة نُظمت وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي، مشيرًا إلى أن كافة المتطلبات الخاصة بالتنظيم تم تنفيذها بشكل جيد وعلى أعلى مستوى.

وأضاف مراقب الاتحاد الدولي أن هذه تعد زيارته الأولى إلى مصر، مؤكدًا أنه انبهر بحفاوة الاستقبال والضيافة المصرية، إلى جانب الاحترافية الكبيرة التي ظهرت من فريق العمل المسؤول عن تنظيم البطولة.

وأوضح بينيديك أن مصر تمتلك خبرات طويلة في تنظيم البطولات الدولية، وهو ما ظهر بوضوح خلال منافسات كأس العالم الحالية، لافتًا إلى أن العمل يسير بصورة منظمة واحترافية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك دائمًا مساحة للتطوير والتحسين في أي بطولة، موضحًا أنه يحرص باستمرار على تقديم بعض الملاحظات التنظيمية بهدف التطوير، لكنه في الوقت نفسه سعيد للغاية بالمستوى الذي ظهرت به البطولة والتنظيم في مصر.