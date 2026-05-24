برايتون يكتفي بمقعد المؤتمر في مباراة لمع فيها كابتن مانشستر يونايتد فيرنانديش

اكتفى برايتون بضمان مقعد مؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام ضيفه مانشستر يونايتد 3-0 ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



باتريك دورغو منح الأسبقية للضيوف في الدقيقة 33 من تمريرة حاسمة هي الحادية والعشرون في الموسم لقائده برونو فيرنانديش الذي انفرد بالرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد.

وأحرز الكاميروني بريان مبومو تقدم مانيو بهدف ثاني قبيل نهاية الشوط الأول.

فيما اختتم أفضل لاعب في البريميرليغ برونو فيرنانديش ثلاثية مانشستر يونايتد عند الدقيقة 48، هزيمة أفقدت برايتون مركزه السابع لمصلحة سندرلاند ليكتفي بضمان مقعد في دوري المؤتمر الأوروبي.