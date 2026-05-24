صلاح يكتب التاريخ في أنفيلد.. أحمد موسى: اسم محمد صلاح أصبح علامة عالمية في كرة القدم| بث مباشر

قال الإعلامي أحمد موسى إن النجم المصري محمد صلاح نجح في صناعة مسيرة استثنائية بقميص ليفربول، جعلته واحدًا من أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة.

دعم ومساندة محمد صلاح

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الجماهير المصرية الموجودة في ملعب أنفيلد حرصت على دعم ومساندة محمد صلاح، تقديرًا لما قدمه منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول عام 2017.

المنافسات الفردية الكبرى

وأضاف أن صلاح استطاع خلال مشواره مع النادي الإنجليزي تحقيق العديد من البطولات والإنجازات الفردية، حيث توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من مرة، إلى جانب حضوره القوي في قائمة أفضل اللاعبين على مستوى العالم، مؤكدًا أن اسمه ظل حاضرًا باستمرار في المنافسات الفردية الكبرى.

أرقام محمد صلاح

وأشار إلى أن أرقام محمد صلاح تعكس حجم التأثير الذي تركه داخل ليفربول، بعدما سجل مئات الأهداف وصنع العديد من الفرص الحاسمة، ليصبح أحد أبرز أساطير النادي الإنجليزي وأحد أهم سفراء الكرة المصرية في الملاعب الأوروبية.