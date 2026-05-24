أحمد موسى: كنا بنشجع ليفربول عشان محمد صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة النجم المصري محمد صلاح، بعدما نجح في صناعة تاريخ استثنائي منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، محققًا العديد من الإنجازات والبطولات التي رسخت مكانته بين كبار نجوم الكرة العالمية.

محبة جماهير ليفربول

وأوضح موسى أن محمد صلاح استطاع أن يحظى بمحبة جماهير ليفربول، إلى جانب الجماهير المصرية والعربية، لافتًا إلى أن وجوده داخل صفوف النادي الإنجليزي دفع الكثير من المشجعين العرب إلى متابعة وتشجيع الفريق بشكل أكبر، مؤكدًا أهمية استمرار دعم الجماهير للاعبين المصريين المحترفين في الخارج.

نجاحات كبيرة لـ محمد صلاح في الملاعب

وأشار إلى أن محمد صلاح أصبح نموذجًا ملهمًا للشباب المصري والعربي، بفضل ما حققه من نجاحات كبيرة في الملاعب الأوروبية، إلى جانب عدد من النجوم المصريين الذين يمثلون الكرة المصرية في مختلف الدوريات العالمية، مؤكدًا أن هذه النجاحات تساهم في تعزيز اسم مصر ورفع مكانتها على الساحة الرياضية الدولية.