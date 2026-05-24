خالد عباس: افتتاحات جديدة وتجارب تشغيل خضراء بالعاصمة الإدارية.. وتوسع كبير في النقل والخدمات

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مع تنفيذ تجارب تشغيل جديدة وإتاحة مناطق للزيارة والأنشطة، ضمن خطة تهدف لإظهار حجم الإنجاز داخل المدينة.

فتح مناطق جديدة للتجربة

وقال عباس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن هناك استعدادات لفتح مناطق جديدة للتجربة، من بينها ما وصفه بتجربة “النوع الأخضر”، والتي تمتد لعدة أيام، وتتيح للجمهور الزيارة والتصوير والاستمتاع بالأنشطة والخدمات المتاحة داخل العاصمة.

الإقبال الجماهيري في الفعاليات

وأشار إلى أن الإقبال الجماهيري في الفعاليات السابقة تجاوز عشرات الآلاف من الزوار، مؤكدًا أن العاصمة أصبحت مقصدًا للفعاليات الرسمية والجولات الميدانية بحضور مسؤولين ووزراء، ضمن متابعة مستمرة لمعدلات التنفيذ على الأرض.

منظومة المواصلات

وتحدث عن التطور الكبير في وسائل النقل داخل العاصمة، موضحًا أن منظومة المواصلات تعتمد بشكل أساسي على وسائل النقل الجماعي الحديثة، بما في ذلك مونوريل القاهرة، والذي يربط مناطق مختلفة ويُسهم في تقليل زمن التنقل بشكل كبير، إلى جانب الاعتماد على منظومة كهربائية مستدامة.

متابعة تطورات العمل

كما أشار إلى التقدم في مشروعات الحي الدبلوماسي، مؤكدًا أنه يشهد توسعًا في إنشاء السفارات والمباني الخدمية والمدارس والفنادق، إضافة إلى استقبال وفود وسفراء من دول مختلفة لمتابعة تطورات العمل على أرض الواقع.

بنية تحتية وخدمات متكاملة

واختتم بالتأكيد على وجود طلبات متزايدة من المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما يتم تنفيذه من بنية تحتية وخدمات متكاملة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.