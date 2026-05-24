قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله يهاجم عدة مواقع لجيش الاحتلال بمحلقة أبابيل الانقضاضية
مدير مرصد الذهب: ركود يهدد سوق المشغولات الذهبية في مصر
767 مليون جنيه لـ255 ألف عامل.. تفاصيل أكبر حزمة دعم للعمالة غير المنتظمة
خريطة الطقس في أسبوع عيد الأضحى.. هل نشهد موجة حارة؟
الكشف عن فينفاست 2026 VF8 الجديدة كلياً.. كم يبلغ سعرها؟
السعودية تبدأ موسم الحج باستعدادات كبيرة.. و عقوبات رادعة للمخالفين
تعرف على الأندية الإنجليزية المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل
بالبطولات ولَّا العلاقات؟.. خالد الغندور يفتح ملف تقييم المدربين
بأقل ميزانية| أين تذهب الأسرة خلال إجازة عيد الأضحى؟.. الأماكن والتكاليف
لازم يكفر عن حلفانه.. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للاعب سابق بالأهلي
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن وجهة محمد صلاح في الموسم القادم
برلماني: 41 ألفًا متضرر بسبب سيستم التأمينات ومطلوب حلول فورية قبل العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد عباس: افتتاحات جديدة وتجارب تشغيل خضراء بالعاصمة الإدارية.. وتوسع كبير في النقل والخدمات

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
محمد البدوي

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مع تنفيذ تجارب تشغيل جديدة وإتاحة مناطق للزيارة والأنشطة، ضمن خطة تهدف لإظهار حجم الإنجاز داخل المدينة.

فتح مناطق جديدة للتجربة

وقال عباس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن هناك استعدادات لفتح مناطق جديدة للتجربة، من بينها ما وصفه بتجربة “النوع الأخضر”، والتي تمتد لعدة أيام، وتتيح للجمهور الزيارة والتصوير والاستمتاع بالأنشطة والخدمات المتاحة داخل العاصمة.

الإقبال الجماهيري في الفعاليات

وأشار إلى أن الإقبال الجماهيري في الفعاليات السابقة تجاوز عشرات الآلاف من الزوار، مؤكدًا أن العاصمة أصبحت مقصدًا للفعاليات الرسمية والجولات الميدانية بحضور مسؤولين ووزراء، ضمن متابعة مستمرة لمعدلات التنفيذ على الأرض.

منظومة المواصلات

وتحدث عن التطور الكبير في وسائل النقل داخل العاصمة، موضحًا أن منظومة المواصلات تعتمد بشكل أساسي على وسائل النقل الجماعي الحديثة، بما في ذلك مونوريل القاهرة، والذي يربط مناطق مختلفة ويُسهم في تقليل زمن التنقل بشكل كبير، إلى جانب الاعتماد على منظومة كهربائية مستدامة.

متابعة تطورات العمل

كما أشار إلى التقدم في مشروعات الحي الدبلوماسي، مؤكدًا أنه يشهد توسعًا في إنشاء السفارات والمباني الخدمية والمدارس والفنادق، إضافة إلى استقبال وفود وسفراء من دول مختلفة لمتابعة تطورات العمل على أرض الواقع.

بنية تحتية وخدمات متكاملة

واختتم بالتأكيد على وجود طلبات متزايدة من المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما يتم تنفيذه من بنية تحتية وخدمات متكاملة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

خالد عباس العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

الزمالك

الزمالك يطلب مهلة إضافية من الكاف لحل أزمة الرخصة الأفريقية

بالصور

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: زمن يتسارع.. وذاكرة لا تنسى

المزيد