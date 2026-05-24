فتح أبواب ستاد القاهرة الدولي مجانًا أمام الجماهير لحضور مباراة مصر وروسيا

كشف المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية أن نحو 70 قناة عالمية طلبت نقل مباراة منتخبي مصر وروسيا الودية على الهواء مباشرة، في خطوة تعكس الاهتمام العالمي الكبير بالمواجهة المرتقبة.

ستاد القاهرة الدولي

وأضاف عباس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه تقرر فتح أبواب ستاد القاهرة الدولي مجانًا أمام الجماهير لحضور المباراة، دعمًا للمنتخب الوطني وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشجعين لمؤازرة اللاعبين من المدرجات.

صناعة تاريخ استثنائي

من جانبه؛ قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة النجم المصري محمد صلاح، بعدما نجح في صناعة تاريخ استثنائي منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، محققًا العديد من الإنجازات والبطولات التي رسخت مكانته بين كبار نجوم الكرة العالمية.

محبة جماهير ليفربول

وأوضح موسى أن محمد صلاح استطاع أن يحظى بمحبة جماهير ليفربول، إلى جانب الجماهير المصرية والعربية، لافتًا إلى أن وجوده داخل صفوف النادي الإنجليزي دفع الكثير من المشجعين العرب إلى متابعة وتشجيع الفريق بشكل أكبر، مؤكدًا أهمية استمرار دعم الجماهير للاعبين المصريين المحترفين في الخارج.