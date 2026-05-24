خالد عباس يحسم الجدل: ستاد مصر مطابق للمواصفات العالمية.. ومفاجأة كبرى في انتظار الجمهور

نفى المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العقارية، صحة ما تردد بشأن عدم اعتماد «ستاد مصر» بالعاصمة الإدارية على المستوى الدولي، مؤكدًا أن كل ما يُثار حول عدم مطابقته للمواصفات العالمية مجرد شائعات مغرضة لا تمت للحقيقة بصلة.

مباريات المنتخب الوطني

وأوضح المهندس خالد عباس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، أن الاستاد استضاف بالفعل مباريات للمنتخب الوطني، إلى جانب منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، ما يؤكد جاهزيته الكاملة لاستقبال مختلف البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى.

مباراة مصر وروسيا

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العقارية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دعمًا واسعًا للمنتخب المصري، خاصة خلال مباراة مصر وروسيا، لافتًا إلى تنظيم احتفالية ضخمة يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى مفاجأة خاصة سيتم الإعلان عنها للشعب المصري قبل سفر بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

فعاليات المباراة والاحتفالية

وأضاف خالد عباس أن النجم محمد صلاح سيقود مواجهة مصر وروسيا، مؤكدًا أن 70 قناة عالمية طلبت تغطية فعاليات المباراة والاحتفالية المصاحبة لها، في مؤشر واضح على حجم الاهتمام الدولي بالحدث.

متابعة مباريات كأس العالم

وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية أن مباراة مصر وروسيا، ستكون مجانية للجماهير، وسيتم تنظيم فعاليات جماهيرية كبرى بمنطقة النهر الأخضر لمتابعة مباريات كأس العالم وسط أجواء احتفالية مميزة.

الوصول إلى العاصمة الإدارية

في سياق آخر، شدد خالد عباس على أن الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة أصبح أكثر سهولة بفضل وسائل النقل الحديثة، مثل المونوريل والقطار الكهربائي، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية تمثل مستقبل الأجيال الجديدة في مصر.