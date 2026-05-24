قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
محمد صلاح رفقة عائلته في ملعب أنفيلد عقب توديع جماهير ليفربول وزملائه
محمد عمر يطالب الأهلي بالتعاقد مع مدير فني بمواصفات مانويل جوزيه
حزب الله يهاجم عدة مواقع لجيش الاحتلال بمحلقة أبابيل الانقضاضية
مدير مرصد الذهب: ركود يهدد سوق المشغولات الذهبية في مصر
767 مليون جنيه لـ255 ألف عامل.. تفاصيل أكبر حزمة دعم للعمالة غير المنتظمة
خريطة الطقس في أسبوع عيد الأضحى.. هل نشهد موجة حارة؟
الكشف عن فينفاست 2026 VF8 الجديدة كلياً.. كم يبلغ سعرها؟
السعودية تبدأ موسم الحج باستعدادات كبيرة.. و عقوبات رادعة للمخالفين
تعرف على الأندية الإنجليزية المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل
بالبطولات ولَّا العلاقات؟.. خالد الغندور يفتح ملف تقييم المدربين
بأقل ميزانية| أين تذهب الأسرة خلال إجازة عيد الأضحى؟.. الأماكن والتكاليف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد عباس يحسم الجدل: ستاد مصر مطابق للمواصفات العالمية.. ومفاجأة كبرى في انتظار الجمهور

ستاد مصر
ستاد مصر
محمد البدوي

نفى المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العقارية، صحة ما تردد بشأن عدم اعتماد «ستاد مصر» بالعاصمة الإدارية على المستوى الدولي، مؤكدًا أن كل ما يُثار حول عدم مطابقته للمواصفات العالمية مجرد شائعات مغرضة لا تمت للحقيقة بصلة.

مباريات المنتخب الوطني

وأوضح المهندس خالد عباس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، أن الاستاد استضاف بالفعل مباريات للمنتخب الوطني، إلى جانب منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، ما يؤكد جاهزيته الكاملة لاستقبال مختلف البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى.

مباراة مصر وروسيا

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العقارية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دعمًا واسعًا للمنتخب المصري، خاصة خلال مباراة مصر وروسيا، لافتًا إلى تنظيم احتفالية ضخمة يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى مفاجأة خاصة سيتم الإعلان عنها للشعب المصري قبل سفر بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

فعاليات المباراة والاحتفالية

وأضاف خالد عباس أن النجم محمد صلاح سيقود مواجهة مصر وروسيا، مؤكدًا أن 70 قناة عالمية طلبت تغطية فعاليات المباراة والاحتفالية المصاحبة لها، في مؤشر واضح على حجم الاهتمام الدولي بالحدث.

متابعة مباريات كأس العالم 

وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية أن مباراة مصر وروسيا، ستكون مجانية للجماهير، وسيتم تنظيم فعاليات جماهيرية كبرى بمنطقة النهر الأخضر لمتابعة مباريات كأس العالم وسط أجواء احتفالية مميزة.

الوصول إلى العاصمة الإدارية

في سياق آخر، شدد خالد عباس على أن الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة أصبح أكثر سهولة بفضل وسائل النقل الحديثة، مثل المونوريل والقطار الكهربائي، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية تمثل مستقبل الأجيال الجديدة في مصر.

مباراة مصر وروسيا كأس العالم مباريات كأس العالم ستاد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

مصطفي محمد

أنا تحت أمره.. أول تعليق لـ مصطفي محمد بعد مفاوضات إنتقاله للزمالك

ترشيحاتنا

عيد الأضحى

خطبة عيد الأضحى 2026.. الأوقاف: انشر بهجة العيد بالتوسعة على الناس

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

ارتداء السواد بعد وفاة الزوج

هل ارتداء السواد بعد وفاة الزوج لفترة طويلة حرام؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: زمن يتسارع.. وذاكرة لا تنسى

المزيد