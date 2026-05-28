قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية رمي الجمرات للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام
حسن الخاتمة.. وفاة حاج مصري في مشعر منى والصلاة عليه بالمسجد الحرام
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: سنواصل العمل لإزالة التهديدات في كل الجبهات
بتهمة هدم قيم المجتمع.. حبـس كروان مشاكل 4 أيام على ذمة التحقيقات
فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد
تضامن الإسكندرية تفحص فيديو الاعتداء على طفلة من ذوي الهمم
قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وروسيا.. اعرف التردد
بيان عاجل من صندوق مكافحة الإدمان بشأن تصريحات "الحشيش غير مضر"
تشكيل منتخب مصر ضد تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 17
ستانلي كامل العدد.. نسب إقبال مرتفعة بجميع شواطئ الإسكندرية
إصابة 3 شباب في حادث انقلاب سيارة في براني بمطروح
خلاف على أولوية المرور.. ضبط طبيب بيطري ادعى كذبا اصطدام قائد سيارة بمجند شرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ظاهرة فلكية مبهرة.. تعامد الشمس على الكعبة| فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت سماء مكة المكرمة اليوم ظاهرة فلكية مميزة تمثلت في تعامد الشمس بشكل كامل فوق الكعبة المشرفة، وذلك عند الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، في مشهد يجذب اهتمام المسلمين وعشاق الظواهر الفلكية حول العالم وفقا لما نقلته قناة اكسترا نيوز.

وتُعد هذه الظاهرة من الظواهر الفلكية الدقيقة التي تحدث مرتين سنويًا، عندما تصبح الشمس عمودية تمامًا فوق الكعبة المشرفة، ما يؤدي إلى اختفاء الظلال بشكل شبه كامل وقت التعامد.

فرصة دقيقة لتحديد اتجاه القبلة

وأكد متخصصون في علم الفلك أن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة تمثل فرصة مثالية لتحديد اتجاه القبلة بدقة في مختلف دول العالم، حيث يمكن الاستفادة منها عبر مراقبة اتجاه الشمس أو الظلال الناتجة عن الأجسام العمودية وقت التعامد.

ويحرص كثير من المسلمين والمهتمين بعلم الفلك على متابعة هذه الظاهرة سنويًا، خاصة أنها تُستخدم في ضبط اتجاهات المساجد والمنازل بطريقة علمية دقيقة دون الحاجة إلى أجهزة معقدة.

ظاهرة تتكرر مرتين سنويًا

وأوضح خبراء الفلك أن تعامد الشمس على الكعبة يحدث نتيجة الحركة الظاهرية للشمس بين مداري السرطان والجدي، حيث تمر الشمس فوق خط عرض مكة المكرمة مرتين كل عام، وهو ما يجعل الشمس تبدو وكأنها تتوسط السماء مباشرة فوق الكعبة المشرفة.

وتحمل الظاهرة أهمية علمية وتعليمية كبيرة، إذ تُستخدم في نشر الوعي الفلكي وتعريف الجمهور بالعلاقة بين حركة الشمس والموقع الجغرافي للأرض.

اهتمام واسع بالظاهرة حول العالم

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور ومقاطع فيديو للحظة تعامد الشمس فوق الكعبة، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين وصفوا المشهد بالمهيب والاستثنائي، خاصة مع اختفاء الظلال في ساحة الحرم المكي بشكل لافت.

وتبقى ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة واحدة من أبرز الظواهر الفلكية المرتبطة ببيت الله الحرام، لما تحمله من أبعاد علمية وروحانية تجذب اهتمام الملايين سنويًا.

الكعبة المشرفة الفلك ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

خالد الغندور

خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور

الحرس الثوري

الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد “أكثر حسماً” على أي هجمات أمريكية جديدة

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

منتخب المغرب

المغرب والسنغال.. صدام قوي على بطاقة نهائي إفريقيا للناشئين

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

رفع المخلفات

محافظة الجيزة ترفع 21000 طن قمامة ومخلفات بالأحياء والمراكز والمدن

احتفالات الثقافة والفنون بالغربية

محافظ الغربية يتابع فعاليات العيد أحلى بمراكز الشباب

مجزر أبوقير

مجازر الإسكندرية تستقبل 458 رأس ماشية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد