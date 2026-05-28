ظاهرة فلكية مبهرة.. تعامد الشمس على الكعبة| فيديو

شهدت سماء مكة المكرمة اليوم ظاهرة فلكية مميزة تمثلت في تعامد الشمس بشكل كامل فوق الكعبة المشرفة، وذلك عند الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، في مشهد يجذب اهتمام المسلمين وعشاق الظواهر الفلكية حول العالم وفقا لما نقلته قناة اكسترا نيوز.

وتُعد هذه الظاهرة من الظواهر الفلكية الدقيقة التي تحدث مرتين سنويًا، عندما تصبح الشمس عمودية تمامًا فوق الكعبة المشرفة، ما يؤدي إلى اختفاء الظلال بشكل شبه كامل وقت التعامد.

فرصة دقيقة لتحديد اتجاه القبلة

وأكد متخصصون في علم الفلك أن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة تمثل فرصة مثالية لتحديد اتجاه القبلة بدقة في مختلف دول العالم، حيث يمكن الاستفادة منها عبر مراقبة اتجاه الشمس أو الظلال الناتجة عن الأجسام العمودية وقت التعامد.

ويحرص كثير من المسلمين والمهتمين بعلم الفلك على متابعة هذه الظاهرة سنويًا، خاصة أنها تُستخدم في ضبط اتجاهات المساجد والمنازل بطريقة علمية دقيقة دون الحاجة إلى أجهزة معقدة.

ظاهرة تتكرر مرتين سنويًا

وأوضح خبراء الفلك أن تعامد الشمس على الكعبة يحدث نتيجة الحركة الظاهرية للشمس بين مداري السرطان والجدي، حيث تمر الشمس فوق خط عرض مكة المكرمة مرتين كل عام، وهو ما يجعل الشمس تبدو وكأنها تتوسط السماء مباشرة فوق الكعبة المشرفة.

وتحمل الظاهرة أهمية علمية وتعليمية كبيرة، إذ تُستخدم في نشر الوعي الفلكي وتعريف الجمهور بالعلاقة بين حركة الشمس والموقع الجغرافي للأرض.

اهتمام واسع بالظاهرة حول العالم

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور ومقاطع فيديو للحظة تعامد الشمس فوق الكعبة، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين وصفوا المشهد بالمهيب والاستثنائي، خاصة مع اختفاء الظلال في ساحة الحرم المكي بشكل لافت.

وتبقى ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة واحدة من أبرز الظواهر الفلكية المرتبطة ببيت الله الحرام، لما تحمله من أبعاد علمية وروحانية تجذب اهتمام الملايين سنويًا.