36 موهبة تستعد للمنافسات الحاسمة في مرحلة "المواجهة" على "MBC مصر"

اكتمل تشكيل الفرق الثلاثة، في حلقة شهدت اختيار رامي لآخر مشتركين في فريقه، وقبلها ضم داليا لآخر موهبة إلى فريقها، فيما اختتم الشامي فريقه في الحلقة الماضية، وجلس كمتفرج ومستمع إلى الأصوات ضمن الحلقة السادسة والأخيرة من الموسم الجديد من برنامج "The Voice Kids" على "MBC مصر".

وقد ضم رامي إلى فريقه زياد عباس، ثم أفنان الشنيني، وكريستينا ميراكيان، بينما انضم آدم زين الدين إلى فريق داليا ليكون الموهبة رقم 12 والأخيرة فيه.

اقتصر دور الشامي في الحلقة الأخيرة من مرحلة "الصوت وبس" على الاستماع، حيث لم يعد له الحق في اختيار أي صوت، وكانت داليا حريصة على أن تلاحق الجوكر الذي سيشكل آخر الأصوات في فريقها، بينما كان لرامي حصّة الأسد، عبر اختيار 3 مواهب. وأعرب الشامي عن أسفه لعدم قدرته على ضم أحد إلى فريقه، بينما كانت داليا تبحث عما أسمته الجوكر الذي يستحق المقعد الأخير في فريقها. أما رامي، وعلى الرغم من أن لديه 3 مقاعد في فريقه، ظل متمسكاً بمبدئه وهو التأني في الاختيار.



وكان زياد عباس من مصر أول الذين وقفوا على المسرح، وقال إن انضمامه إلى البرنامج يمثل تحقيقاً لحلمه، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجمهور ووصفه بالموهبة العظيمة صاحب الطاقة الرهيبة. كما أجادت أفنان الشنيني من اليمن بالغناء ما دفع رامي أن يلتف لها بكرسيه دون تردد. كما لف أيضاً، لآخر موهبة وكانت كريستينا ميراكيان من سوريا التي تتميز بصوت مميز وناضج.



في المقابل، لم يسعف الحظ عبد الله البورشيد من البحرين، وعبد الفتاح وائل من مصر، وليث الكنيفاتي من سوريا، وشيماء ضاحي من مصر، بأن يجدوا من يؤمن بمواهبهم ويلف لهم بكرسيه.



هكذا، تكون الفرق الثلاثة مكتملة وجاهزة لخوض التحدي المقبل، وهو المواجهة اعتباراً من الأسبوع المقبل. شامي قد اكتمل تماماً بـ 12 موهبة، ويتبقى موهبة واحدة لداليا لتضمها إلى فريقها، فيما سيتمكن رامي من سيد الموقف في الحلقة المقبلة على اعتبار أنه ما يزال لديه الحق في ضم 3 مواهب.



• يُعرض برنامج "the Voice Kids" بموسمه الرابع على "MBC مصر"، كل أربعاء، وعرضت هذه الحلقة 6 مايو، في تمام الساعة 9:30 مساءً.



