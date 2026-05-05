نجمة ذا فويس كيدز تعلن عن خطوبتها.. تفاصيل

نشرت ميرنا حنا نجمة برنامج المسابقات ذا فويس كيدز مقطع فيديو لخطوبتها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت ميرنا حنا على مقطع الفيديو: نعم دائما لك.

أعمال ميرنا حنا الفنية

وطرحت ميرنا حنا مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “ما أفهم الناس” بمشاركة الفنان زياد يوسف، من كلمات فضل، وجاءت الأغنية بطابع عاطفي حزين، عبّرت كلماتها عن مشاعر الاشتياق والخذلان والحنين إلى الحبيب، وسط حالة وجدانية لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

مشاركة ميرنا حنا فى ذا فويس كيدز

يذكر أن الفنانة ميرنا حنا شاركت في برنامج ذا فويس كيدز عام 2016، ضمن فريق كاظم الساهر، حيث تألقت بصوتها اللافت ووصلت إلى مراحل متقدمة من المنافسة، إلى جانب زميليها محمد عمرو وتارة صلاح مونيكا، الذين قدموا أغنية “ميحانة” للمطرب الراحل ناظم الغزالي.

